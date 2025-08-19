Samuel de Assis e Miguel Falabella começam gravações de Três Graças

Miguel Falabella e Samuel de Assis estão em plena gravação da nova novela das nove da Globo, chamada "Três Graças", que estreia no dia 20 de outubro, substituindo "Vale Tudo". Na trama, Falabella assume o papel de Kasper, um dono de galeria de arte, enquanto Samuel de Assis interpreta João Rubens, seu marido. Juntos, eles cuidam da filha adotiva Maggye, vivida por Mell Muzillo.

Kasper e João são retratados como um casal sofisticado e bem-sucedido. João, que é elegante e instruído, se preocupa em estimular os estudos e o desenvolvimento pessoal de Maggye. Por outro lado, Kasper tem uma personalidade mais polêmica e se relaciona com pessoas poderosas, incluindo os antagonistas da história, Arminda (Grazi Massafera) e Santiago Ferretti (Murilo Benício).

A vida tranquila da família é abalada com a chegada de Lucy, a sobrinha de Kasper, interpretada por Daphne Bozaski. Ela, após perder os pais em um acidente, passa a viver com os tios e apresenta um comportamento problemático. Lucy começa a roubar objetos do antiquário da família e tenta culpar Maggye, aumentando a tensão familiar ao expressar preconceitos em relação à prima, alegando que ela “não tem o mesmo sangue da família”.

Esse arco familiar pretende explorar conflitos como preconceito, desconfiança e dilemas de convivência, aspectos que são frequentes nas obras do autor Aguinaldo Silva, em colaboração com Virgílio Silva e Zé Dassilva.

Enredo Central de “Três Graças”

A história se desenrola na fictícia comunidade de Chacrinha, localizada na Brasilândia, e foca na vida de três mulheres da mesma família: Lígia, de 46 anos, Gerluce, de 31 anos, e Joélly, de 15 anos. Todas engravidaram ainda adolescentes e tiveram que abrir mão de seus sonhos.

Enquanto a família tenta evitar que Joélly siga o mesmo caminho, eles se veem envolvidos em um escândalo de corrupção. Santiago Ferretti, o vilão da trama, se beneficia da venda de medicamentos falsificados por meio de sua fundação, o que prejudica a saúde de Lígia. Em busca de justiça, Gerluce planeja um roubo contra Santiago, mas se vê em conflito entre sua sede de vingança e seu amor por Paulinho Reiz, um policial honesto.

A novela traz à tona questões como drama familiar, crítica social e dilemas éticos, ambientada no contexto da periferia paulista, prometendo uma narrativa rica em emoções e reflexões.