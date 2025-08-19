Fiat Fastback Limited 2025 com desconto de R$ 20 mil

O Fiat Fastback acaba de receber uma repaginada na sua linha 2026, cheia de pequenas novidades que, se você é apaixonado por carros, com certeza vai querer conferir. Embora a parte estética não tenha mudado tanto assim, o modelo continua atraente e agora vem com alguns equipamentos a mais para apimentar as ofertas. Para quem não liga de ter um carro com o mesmo visual do ano passado, a versão Limited Edition está com uma condição especial que merece atenção.

Promoção Imperdível

Para começar, se você escolher a cor Preto Vulcano na versão Limited Edition, o preço caiu de R$ 168.990 para R$ 148.990. É uma diferença de R$ 20 mil! E a melhor parte é que isso é possível se você fizer uma troca. Dependendo do carro usado que você oferecer, pode ter um bônus que chega até R$ 13.000, além de um desconto extra de R$ 7.000. No final das contas, o Fastback Limited Edition sai bem mais em conta do que a versão mais barata com motor 1.0 híbrido leve, por exemplo.

Financiamento Facilitado

Caso você esteja pensando em financiar, a Fiat lançou uma oferta de taxa zero. Assim, com uma entrada de R$ 104.293, você financia o restante em 18 parcelas de R$ 2.738,25. Se você não quer se preocupar com juros, essa pode ser a hora certa.

Equipamentos de Série

Agora, falando sobre o que vem de série, a versão Limited Edition traz itens super bacanas. Entre eles estão quatro airbags, freios ABS com discos na frente, faróis em LED, rodas de liga-leve de 18” e uma central multimídia de 10,1”. Para quem gosta de tecnologia, o painel digital de 7” é um show à parte e os retrovisores rebatíveis são um detalhe prático que faz a diferença em manobras urbanas.

Potência que Diverte

Abaixo do capô, a versão Limited Edition vem com motor 1.3 T270. Vale lembrar que, com as novas regras de emissão de poluentes, que começaram a valer este ano, a potência desse motor caiu um pouco em comparação com modelos mais esportivos, como a Abarth. Ao invés dos 185 cv, agora são 176 cv. Um detalhe importante se você está buscando uma performance um pouco mais explosiva, mas ainda assim, essa potência é suficiente para uma boa diversão ao volante.

Mudanças Estruturais

Na parte visual, o Fastback 2026 apresenta uma nova grade frontal e um para-choque com um design mais agressivo, que traz um ar de modernidade. O acabamento cinza na parte inferior é uma das várias sutilezas que mantém a identidade do modelo enquanto harmoniza com as novas linhas do Pulse reestilizado. Para quem adora personalizar o carro, a versão Limited Edition oferece até opções como molduras das caixas de roda na cor da carroceria e teto solar panorâmico.

Então, se você está considerando dar uma olhada no Fastback, agora é um ótimo momento para isso. Entre as novas ofertas e a refrescada no design, a Fiat certamente tem um bom jogo na manga para conquistar os apaixonados por carros.