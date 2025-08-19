SBT confirma retorno da Porta dos Desesperados com Sérgio Mallandro

O SBT anunciou a volta de um programa icônico em sua programação: a “Porta dos Desesperados”, que será apresentada por Sérgio Mallandro. O programa irá ao ar das 18h às 18h30, substituindo a exibição de “Chaves”.

A novidade foi revelada por Ratinho, durante seu programa na noite de segunda-feira. Ao conversar com Mallandro no quadro “Dez ou Mil”, Ratinho disse: “Sérgio Mallandro, vem aí a ‘Porta dos Desesperados’, tô sabendo. Tá vindo aí às 18h da tarde.” Essa divulgação foi recebida com empolgação por muitos telespectadores.

A “Porta dos Desesperados” fez muito sucesso na década de 1990. No formato original, uma criança escolhia entre três portas, atrás das quais havia prêmios ou pessoas fantasiadas de monstros e gorilas. Esse conceito divertiu e marcou a infância de muitas pessoas, criando uma memória afetiva forte.

A reestreia do programa faz parte das comemorações pelo 44º aniversário da emissora, que será celebrado neste dia 19 de agosto.

Segundo informações, o programa terá uma exibição inicial de uma semana como teste. Se essa fase de retorno conseguir atrair uma boa audiência, a atração poderá ser mantida na grade de forma permanente. Apesar de já ter sido divulgado o horário de exibição, o dia exato de estreia ainda não foi confirmado, mas espera-se que ocorra em breve. Assim, a faixa das 18h promete ser novamente um espaço de grande entretenimento na televisão brasileira.