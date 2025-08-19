Carros mais vendidos no Reino Unido em julho

O mercado automotivo no Reino Unido passou por um mês de julho desafiador, registrando apenas 140.154 unidades vendidas. Esse número representa uma queda de 5% em comparação ao mesmo mês do ano passado, que teve 147.517 veículos. Não é o resultado que muitos esperavam, mas a realidade é que o cenário tem seus altos e baixos.

Uma luz no fim do túnel é a crescente popularidade dos modelos 100% elétricos. Eles apresentaram um crescimento de mais de 9%, alcançando uma fatia de 21,3% das vendas totais. Em números, isso se traduz em 29.825 unidades. Enquanto isso, os veículos a gasolina, apesar de ainda serem os mais vendidos, com 66.271 unidades (cerca de 47,3% do total), sofreram um recuo de quase 15%.

Marcas em Destaque

Quando olhamos para as montadoras, a Volkswagen se destacou, liderando as vendas com 13.452 unidades, mantendo o topo por 26 meses consecutivos. Se você é fã da marca, já imaginou a galera na concessionária esperando seu lançamento? E a Ford apareceu em segundo lugar, vendendo 9.106 unidades e crescendo 16,5% em comparação ao ano passado. É aquele modelo que não sai de moda e continua garantindo espaço na garagem dos apaixonados.

Além disso, marcas como Skoda e Peugeot mostraram evolução significativa, com vendas superiores a 30% em relação ao mesmo período do ano passado. E não podemos esquecer a BYD, que se fortalece a cada mês, vendendo 3.184 unidades — um verdadeiro fenômeno nos últimos tempos!

Os Carros Mais Vendidos

No que diz respeito aos modelos, o Kia Sportage dominou, vendendo 4.482 unidades e se firmando como o mais vendido do mês, batendo o Ford Puma, que ficou bem próximo com 4.409 unidades. O Nissan Juke, com 3.077 unidades, também se manteve forte, garantindo uma boa posição na lista, mesmo em um mercado tão competitivo.

Você já dirigiu alguns desses modelos? Eles têm suas particularidades que conquistam o coração dos motoristas. O Kia Sportage, por exemplo, com seu design moderno e tecnologia, é o carro perfeito para quem busca segurança e conforto nas estradas.

Cuidados ao Volante

É sempre bom lembrar, não importa qual seja seu carro, a manutenção é fundamental. Verifique os pneus antes de cair na estrada — quem dirige muito sabe que a calibragem pode fazer uma grande diferença na performance e na segurança do seu veículo. E claro, sem esquecer de checar as luzes, torcer para que tudo esteja funcionando e seguir na boa!

O cenário do mercado automotivo é uma montanha-russa e, como apaixonados por carros, sabemos que cada dia é uma nova oportunidade para explorar novos modelos e tecnologias que tornam nossas viagens mais emocionantes. Portanto, permaneçamos sempre atentos às novidades e ao que realmente importa na escolha do nosso próximo carro!