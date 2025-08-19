Globoplay anuncia nova série com Cauã Reymond

A nova série protagonizada por Cauã Reymond no serviço de streaming Globoplay está em pré-produção desde o início de agosto. A produção, que inicialmente se chamava “Mata-Mata”, agora se chama “Último Lance”. A equipe está em busca de jogadores profissionais de futebol, com idades entre 18 e 35 anos, além de árbitros e estudantes de arbitragem para completar o elenco. As gravações estão previstas para começar em novembro, no Rio de Janeiro.

Cauã Reymond iniciará este projeto após finalizar suas gravações no remake da novela “Vale Tudo”, que encerra em outubro. A série, que teve seu lançamento adiado no ano passado, passou por algumas mudanças no planejamento. O número de episódios foi reduzido de 12 para 8.

A trama gira em torno de um ex-jogador de futebol que decide mudar de carreira e se torna agente de atletas. Nesta nova fase, ele receberá a ajuda de uma jovem advogada, que desempenhará um papel essencial em seu trabalho.

O argumento promete abordar temas importantes e delicados, como o assédio sexual de jovens jogadores nas categorias de base, além de incluir cenas de sexo e consumo de drogas, criando um enredo denso e realista.

A série terá roteiro de Thiago Dottori, conhecido por seu trabalho em “Psi” e no filme “Turma da Mônica – Laços”. Ele contará com a supervisão de Lucas Paraizo, que já se destacou em produções como “Sob Pressão” e “Os Outros”. A direção ficará a cargo de Bruno Safadi, compondo uma equipe que busca unir experiência e inovação para dar vida a este projeto.