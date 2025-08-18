Veja 8 formas infalíveis de liberar espaço do seu Windows 11

O Windows 11 é um dos sistemas mais populares atualmente, mas pode causar alguns travamentos com o passar do tempo por falta de espaço.

O Windows 11 representa a evolução do sistema operacional da Microsoft, oferecendo recursos modernos e maior desempenho para usuários domésticos e profissionais. Sua interface foi reformulada, tornando a navegação mais intuitiva, organizada e eficiente.

O sistema também melhora a compatibilidade com aplicativos, jogos e periféricos, garantindo experiência fluida e estável. Recursos de segurança avançados protegem arquivos e dados pessoais, prevenindo ameaças digitais comuns.

Além disso, o Windows 11 oferece suporte a armazenamento em nuvem, multitarefas e personalização, permitindo que cada usuário adapte a plataforma às suas necessidades. Com todas essas funcionalidades, manter o sistema otimizado e livre de arquivos desnecessários torna-se essencial.

8 formas de liberar espaço do seu Windows 11

Manter o Windows 11 organizado e com espaço livre melhora o desempenho do computador, reduz lentidão e aumenta a produtividade. Existem várias estratégias para liberar armazenamento, desde a exclusão de arquivos duplicados até a utilização de serviços de nuvem.

Apague arquivos temporários regularmente

O Windows 11 gera arquivos temporários durante atualizações, navegação e uso diário de aplicativos. Esses arquivos ocupam espaço desnecessário se não forem removidos. Para eliminá-los, vá em Configurações, toque em Sistema, depois Armazenamento e selecione Arquivos Temporários.

Marque os itens que deseja apagar e clique em Remover arquivos para deletá-los de vez. Também é possível ativar o Sensor de Armazenamento para que a exclusão ocorra automaticamente, mantendo o PC sempre otimizado.

Remova aplicativos que não utiliza

Programas e aplicativos ocupam espaço e podem executar processos em segundo plano, deixando o Windows 11 mais lento. Acesse Configurações, clique em Sistema, depois Armazenamento e toque em Recomendações de Limpeza.

Em Aplicativos não utilizados, verifique quais podem ser desinstalados, os que você usa menos ou nunca usou, por exemplo. Outra opção é acessar Aplicativos Instalados e apagar apps grandes ou antigos que não são mais necessários.

Esvazie a Lixeira com frequência

Arquivos apagados permanecem na Lixeira até que o usuário os remova permanentemente. Isso significa que deletar itens sem esvaziar a Lixeira não libera espaço. Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone da Lixeira e selecione Esvaziar Lixeira.

Também é possível definir um limite de armazenamento, permitindo que o Windows 11 exclua automaticamente os arquivos mais antigos quando atingir o limite definido, assim você não precisa se preocupar com isso.

Compacte arquivos e pastas grandes

Arquivos que não são acessados com frequência podem ser compactados sem precisar criar arquivos ZIP. Clique com o botão direito sobre o arquivo ou pasta, selecione Propriedades e depois Avançado. Marque a opção Compactar conteúdo para economizar espaço em disco e clique em Aplicar e Ok.

Exclua arquivos duplicados

Fotos, documentos e downloads repetidos ocupam espaço desnecessário no disco. Para identificá-los, baixe um aplicativo confiável como o Gerenciador de PC na Microsoft Store. Abra o app, toque em Armazenamento e selecione Arquivos duplicados.

Utilize serviços de nuvem para arquivos grandes

Mover arquivos volumosos para o OneDrive, Google Drive ou Dropbox libera espaço no Windows 11. Além disso, a nuvem permite acessar os arquivos em diferentes dispositivos, como celular, tablet ou outro PC.

Verifique manualmente os arquivos grandes ou use Configurações > Armazenamento > Arquivos grandes ou não utilizados para identificar conteúdos que podem ser transferidos. Isso vai diminuir drasticamente o espaço ocupado por arquivos.

Remova contas de usuários antigas

Cada perfil no Windows 11 mantém arquivos, aplicativos e configurações que consomem espaço. Para excluí-los, vá em Configurações, clique em Contas, depois Outros Usuários. Selecione o perfil desejado, clique em Remover e confirme a exclusão de todos os dados vinculados à conta.

Limpe pontos de restauração antigos

A Restauração do Sistema cria backups automáticos que podem ocupar espaço considerável. É recomendável manter apenas o ponto mais recente. Acesse Limpeza de Disco, clique em Limpar arquivos do sistema e, na aba Mais Opções, toque em Limpar em Ponto de Restauração e Cópias de Sombra.

