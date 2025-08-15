Trabalhe em casa ganhando muito: conheça 8 franquias para começar bem

É possível trabalhar em home office apenas com investimentos e começar ganhando bem: basta apostar nas franquias certas.

As franquias representam uma forma estruturada de empreendedorismo, permitindo que investidores utilizem marcas consolidadas e métodos testados para iniciar um negócio. Esse modelo oferece suporte em treinamento, marketing, gestão e operação, reduzindo riscos comuns de empresas iniciantes.

Além disso, o conceito de franquias facilita a expansão rápida de marcas, conecta empreendedores a mercados estabelecidos e promove consistência na entrega de produtos ou serviços. A escolha de uma franquia adequada exige análise de investimento inicial, retorno esperado, público-alvo e segmento.

Com planejamento, pesquisa e comprometimento, o investidor consegue equilibrar custos e ganhos, aproveitando oportunidades de lucratividade e crescimento. Conhecer opções acessíveis e adaptáveis a diferentes perfis aumenta a segurança e as chances de sucesso no mercado competitivo atual.

8 franquias baratas para investir trabalhando em casa

Investir em franquias home based oferece praticidade, menor custo inicial e flexibilidade de operação, permitindo que o empreendedor trabalhe de qualquer lugar. Além disso, essa modalidade reduz gastos com aluguel e infraestrutura, tornando viável iniciar o negócio com investimento mais baixo.

Saiba mais: Não consegue ir ao banheiro? Veja 6 chás que te ajudam a tratar a constipação

Gigatron Franchising

A Gigatron Franchising atua no desenvolvimento e venda de software para empresas, oferecendo soluções tecnológicas personalizadas. Fundada em 1998 e com franchising iniciado em 2012, a rede conta atualmente com 62 unidades abertas.

O investimento inicial parte de R$ 2,5 mil, e o prazo de retorno estimado é de até 12 meses, permitindo ao franqueado recuperar rapidamente o valor aplicado e expandir a carteira de clientes. Acesse aqui: https://www.gigatron.com.br/

Encontre Sua Viagem

A Encontre Sua Viagem é uma agência de turismo que oferece pacotes e serviços de viagem, com maior adesão ao modelo home office. A empresa nasceu em 2011 e iniciou o franchising no mesmo ano, já contabilizando 502 unidades.

Com investimento inicial a partir de R$ 10 mil, o retorno estimado ocorre em até 12 meses, tornando-se opção atrativa para quem deseja atuar no setor de turismo sem sair de casa. Acesse a franquia aqui: https://encontresuaviagem.com.br/

BM Vagas

A BM Vagas integra comunicação e marketing para otimizar processos de recrutamento e seleção. Os franqueados atraem clientes e coordenam processos seletivos, mesmo sem experiência prévia em RH. Fundada em 2021 e com franquias iniciadas em 2022, a rede possui 60 unidades abertas.

O investimento inicial começa em R$ 12 mil, e o retorno é rápido, estimado em apenas 3 meses, ideal para quem busca resultados ágeis e escalabilidade. Acesse o site oficial da franquia aqui: https://www.bmvagas.com.br/

Azul Empréstimos

A Azul Empréstimos atua como correspondente bancário, oferecendo crédito e soluções financeiras a clientes. Com mais de 15 anos de mercado, iniciou o franchising em 2012 e já possui 780 unidades abertas.

O investimento inicial é de R$ 15,9 mil, com retorno estimado entre 3 a 12 meses, possibilitando ao franqueado atuar em um setor estável e com alta demanda de serviços. Acesse aqui: https://azulemprestimo.com.br/

Saiba mais: Audi RS6 Avant alcança vendas recordes no mercado

UCIup

A UCIup faz parte do Grupo UCI e é especialista em crédito imobiliário, atuando no Brasil desde 2024. A franquia possui 20 unidades abertas e requer investimento inicial de R$ 17 mil. O retorno estimado é de 4 meses, oferecendo oportunidade rápida de lucro. Acesse aqui: https://uciup.com/

Santa Carga

A Santa Carga disponibiliza totens de Wi-Fi marketing, permitindo recarregar até 14 dispositivos móveis simultaneamente e gerenciar anúncios digitais. Fundada em 2013 e com franchising iniciado em 2020, a rede já contabiliza 960 unidades.

O investimento inicial é de R$ 19,9 mil, e o retorno ocorre a partir de 8 meses, possibilitando ao franqueado gerenciar múltiplas fontes de receita em formato home based. Acesse aqui: https://santacarga.com.br/

Jan-Pro

A Jan-Pro oferece serviços de limpeza comercial, presente em oito países e com tradição desde 1991 nos Estados Unidos. No Brasil, iniciou o franchising em 2011 e possui 430 unidades. O investimento inicial começa em R$ 20 mil, com retorno estimado entre 12 a 18 meses. Acesse: https://jan-pro.com.br/

Vinho24h

A Vinho24h é uma rede de adegas autônomas para condomínios, operando 24 horas sem funcionários. Fundada em 2025, já possui 50 unidades, com investimento inicial de R$ 32,9 mil. Cada adega comporta 90 garrafas de diferentes nacionalidades e disponibiliza mídia paga em tela de LED.

O retorno estimado ocorre em até 14 meses, tornando-se opção inovadora e escalável no setor de bebidas. Ou seja, vale a pena testar, pois pode ser sucesso na sua região. Acesse o site da franquia aqui: https://vinho24h.com.br/

Veja mais: Fila de espera para cirurgias: o que você precisa saber