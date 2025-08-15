Programa Silvio Santos traz ex-participantes da Casa dos Artistas

Neste domingo, 17 de agosto, o programa apresentado por Patricia Abravanel traz uma edição especial com uma mistura de nostalgia, competição e homenagens. O público pode esperar momentos marcantes, quadros clássicos e algumas novidades que prometem chamar a atenção.

Um dos principais destaques será o reencontro de ex-participantes da primeira edição do reality show “Casa dos Artistas”, que vai ao ar na atração. No quadro “Qual É a Música”, os telespectadores poderão ver Mateus Carrieri, Taiguara e Alexandre Frota competindo contra Núbia Oliiver, Alessandra Scatena e Analice Nicolau. Lançado em 2001 por Silvio Santos, esse reality revolucionou a televisão brasileira ao colocar celebridades em confinamento e permitir que o público escolhesse quem ficava ou saía. O programa é lembrado por seus campeões, como Bárbara Paz e Rafael Vannucci, e por marcar uma nova era na TV.

No quadro “Jogo das 3 Pistas”, a disputa será entre as atrizes Flávia Reis e Maria Eduarda de Carvalho, que se enfrentarão em um desafio de raciocínio rápido. Flávia é conhecida por trabalhos em programas como “Vai Que Cola” e “LOL: Se Rir, Já Era!”, enquanto Maria Eduarda tem uma carreira sólida em novelas como “A Vida da Gente” e “Éramos Seis”. As atrizes já atuaram juntas na novela “Garota do Momento” e vão se reencontrar no dominical.

O “Show de Calouros” também promete muitas emoções, com um júri composto por Cela, Dudu Bertholini, Lord Vinheteiro, Rodrigo Capella, Thayse Teixeira e Xaropinho, que vão avaliar talentos variados, incluindo o cantor MC Bringel e o grupo Rebeldes Cover Brasil. A apresentadora Helen Ganzarolli fará uma pausa no júri para homenagear os 30 anos da novela “Maria do Bairro”, interpretando duas fases da icônica personagem, que foi vivida por Thalía. Exibida pela primeira vez em 1995, a novela ainda é reprisada no SBT, atraindo muitos fãs.

A nova temporada do “Show do Milhão EMS – Celebridades” foi estreada recentemente e já alcançou grandes números de audiência, com 18,3 milhões de espectadores durante sua primeira exibição. Participantes famosos como Marcelo Tas, Maria Clara Gueiros e Nany People já estão confirmados para os próximos episódios, além de convidados especiais como Luiz Bacci e Luiza Possi.

A edição deste domingo promete ser uma ótima oportunidade para os fãs de entretenimento e nostalgia, com uma programação diversificada para toda a família.