Toyota Yaris Cross entra em disputa com T-Cross e Creta

A Toyota está a mil por hora com novidades! O tão esperado Yaris Cross vai desembarcar no Brasil em outubro de 2025, e promete agitar o mercado. Com produção em Sorocaba (SP) e baseado na plataforma DNGA, que também é a base do Corolla, ele chega como a nova cara da montadora por aqui, substituindo o Yaris hatch e sedã. O Yaris Cross vai encarar de frente concorrentes como Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta, Honda HR-V e Jeep Renegade.

Rumores apurados por sites como o Autos Segredos indicam que o modelo terá pelo menos quatro versões — XR, XRE, XRX e a topo de linha XRX Hybrid. Todas essas versões contarão com um motor 1.5 flex aspirado, atualizado para entregar mais potência e torque, sempre acoplado a um câmbio automático CVT. E quem já pegou estrada com um motor flex sabe que essa combinação pode trazer boas surpresas!

Falando do modelo híbrido, ele vem com uma configuração semelhante ao que já rola na Tailândia, adaptado para o etanol brasileiro. Estamos falando de um motor 1.5 ciclo Atkinson, produzindo mais de 92 cv, combinado com um motor elétrico de 81 cv. No total, a potência deve superar os 113 cv do modelo europeu, o que é ótimo para quem gosta de um carro responsivo.

Agora, quem acessa o Carros Na Web ouve que o SUV poderá chegar em três versões: XS, XLS e XLS Hybrid. Todas prometem uma boa dose de equipamentos. A versão XS, por exemplo, já vem com seis airbags, câmera de ré, controles de estabilidade e tração, faróis em LED, e até alerta de mudança de faixa! É ótimo saber que, mesmo na versão de entrada, o carro traz tecnologia a bordo.

Para aqueles que gostam de um pouco mais de conforto, a XLS traz itens como piloto automático adaptativo, bancos em couro com ajuste elétrico e até um carregador de celular por indução. E a XLS Hybrid ainda vem equipada com teto solar panorâmico e câmeras 360º. Imagina só, saindo para dirigir e ainda podendo desfrutar de um teto aberto e uma visão completa do entorno!

Um detalhe que pode agradar muitas famílias é o porta-malas de 471 litros — é um dos maiores da categoria, superando até mesmo Creta e T-Cross. O Yaris Cross mede 4,31 m de comprimento e tem um entre-eixos de 2,62 m, o que promete um ótimo espaço interno.

Sobre o acabamento, alguns reviews europeus apontam que a Toyota optou por materiais que priorizam a durabilidade, o que pode deixar a sensação de simplicidade em comparação com concorrentes como o Peugeot 2008. No entanto, a posição de dirigir elevada e os bancos confortáveis são pontos altos que podem receber a aprovação dos motoristas.

E falando de segurança, o Yaris Cross não fica para trás. Ele conquistou nada menos que cinco estrelas no teste do ASEAN NCAP, mostrando que a Toyota está atenta à proteção dos passageiros. Isso é uma boa notícia, especialmente considerando os padrões elevados que buscamos em um novo carro.

Enquanto isso, na Europa, o modelo já é conhecido. No primeiro semestre de 2025, ele ficou em 10º lugar entre os mais vendidos, com mais de 95 mil unidades comercializadas. O Volkswagen T-Cross ainda brilha no Brasil, liderando o mercado de SUVs compactos com 53.551 unidades vendidas entre janeiro e julho deste ano. O Hyundai Creta aparece logo atrás com 39.033 emplacamentos, seguido pelo Chevrolet Tracker.

A Toyota investiu um bom bocado — cerca de R$ 1,63 bilhão — para adaptar suas fábricas para produzir o Yaris Cross. A expectativa é que ele tenha um preço oscilando entre R$ 150 mil e R$ 200 mil, e a proposta de até 10 anos de garantia e um pós-venda robusto devem ser trunfos para conquistar o mercado.

Para os amantes da velocidade e tecnologia, essa é uma novidade que vale a pena ficar de olho. A Toyota está a caminho de trazer um carro que promete ser um bom parceiro nas estradas e no dia a dia!