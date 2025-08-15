Peugeot oferece desconto de até R$ 13,5 mil no 208

O programa MOVER, dedicado à Mobilidade Verde e Inovação, trouxe uma nova categoria chamada Carro Sustentável, e isso deu um gás na busca por carros 1.0. Um exemplo é o Peugeot 208, que, apesar de ter ficado de fora da lista com IPI zerado, decidiu a marca aproveitar a onda. A Peugeot está oferecendo condições especiais para o modelo Active, que é a versão de entrada do 208.

O Peugeot 208 Active 2025/2025, na cor Preto Perla Nera e sem opcionais, está custando R$ 91.990. Mas não fica por isso: se você levar um seminovo na troca, o preço cai para R$ 78.490, sujeito a avaliação na concessionária. Se você não tem usado pra trocar ou prefere financiar, ainda assim, o preço vem mais em conta: R$ 81.490, com a opção de taxa zero.

Para quem gosta de financiar, a Stellantis tem uma proposta tranquila. Você pode dar uma entrada de R$ 57.043 e parcelar o restante em 12 vezes de R$ 2.366,96, com a primeira parcela vencendo em 30 dias. E o melhor, sem juros, totalizando R$ 85.446,48 ao final do contrato.

Design e Estrutura

A versão Active não traz muitas frescuras. É bem básica e foca no essencial para o preço cair. Por exemplo, ele não vem com luzes diurnas, os faróis são halógenos, a grade é preta e as rodas são de aço aro 15", com calotas.

No interior, o carro mantém a proposta simples. O volante é sem comandos e não possui revestimento. O painel traz dois mostradores analógicos e uma tela digital no centro. Os retrovisores têm ajuste manual e os vidros traseiros são manuais — que é bem vintage e nos lembra aqueles tempos mais simples.

Mecânica

Aqui, a Peugeot não economizou no motor. O Active vem com um motor 1.0 Firefly aspirado, entregando 75 cv e 10,7 kgfm no etanol, ou 71 cv e 10 kgfm na gasolina. O câmbio é manual de cinco marchas — esse tipo de troca traz uma conexão diferente com o carro, não acha?

A lista de equipamentos inclui quatro airbags, volante com ajuste de altura e profundidade, sistema de som com Bluetooth e ar-condicionado. Tudo bem básico, mas cumpre o que promete.

Versões Turbo

Se você está pensando em algo mais potente, saiba que o 208 também tem versões com motor turbo, que chegam até 130 cv. Essas opções começam a partir de R$ 113.990 na versão Allure e R$ 128.990 na GT. Ambas contam com câmbio automático CVT, que simula sete marchas. Isso traz um prazer a mais na hora de dirigir, especialmente em trechos mais dinâmicos.

Então, já imaginou como será a sua experiência ao volante de um 208 Active?