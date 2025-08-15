Nissan Kait tem painel digital e busca Tera e Pulse na Fipe

Depois de revelar a nova geração do Kicks, a Nissan já está aquecendo os motores para o seu próximo SUV compacto para o Brasil: o Kait. A expectativa é que ele chegue às lojas em 2026, substituindo o atual Kicks Play. O preço deve ficar entre R$ 120 mil e R$ 150 mil, um patamar mais acessível se comparado ao novo Kicks, que inicia nos R$ 165 mil.

O Kait será uma evolução significativa da primeira geração do Kicks. As mudanças no design vão trazer um visual bem mais moderno, com inspiração nos novos crossovers da marca, como o Kicks europeu e o Qashqai. A lateral do carro pode parecer familiar, mas espera-se que as rodas e detalhes do exterior sejam redesenhados, trazendo frescor ao modelo.

Painel Digital e Conectividade

Recentemente, alguns flagras feitos pelo perfil Gessner Motors mostraram que o Kait terá um painel digital bem interessante. Ele combinará um velocímetro digital menor com uma tela maior para o computador de bordo — com gráficos mais simples e intuitivos. Para quem adora tecnologia, a nova central de multimídia terá Android Auto e Apple CarPlay sem fio, perfeito para quem não quer ficar preso a cabos durante as aventuras na estrada. E apesar do acabamento ser um pouco mais simples, isso não deve comprometer as soluções práticas que o dia a dia exige.

Opções de Motorização

Sobre o que vem sob o capô, é provável que o Kait mantenha o motor 1.6 flex aspirado, proporcionando até 113 cv, com câmbio CVT. Essa decisão ajuda a controlar custos e deixa o novo Kicks como opção mais sofisticada — já que muitos motoristas valorizam um carro que equilibre performance e economia no consumo de combustível.

Recursos de Segurança

Ainda não há confirmação sobre sistemas avançados de assistência à condução (ADAS), que estão se tornando cada vez mais comuns. O atual Kicks Play, por exemplo, tem recursos como alerta de colisão com frenagem automática, mas carece de itens como alerta de ponto cego e piloto automático adaptativo. Fica a expectativa se o Kait conseguirá trazer algumas dessas tecnologias.

Produção e Mercado

O Kait vai seguir como um produto global, mas fará sua estreia em solo brasileiro. A produção também será destinada à exportação para outros países da América Latina, aproveitando a infraestrutura que a Nissan já tem em Resende (RJ). Essa estratégia ajuda a reduzir investimentos e garantir competitividade em um mercado tão acirrado.

Promessa da Nissan

Guy Rodriguez, presidente da Nissan América Latina, afirmou que o Kait será um modelo totalmente novo, ainda não visto em lugar nenhum do mundo. A proposta é oferecer um SUV acessível, com um visual renovado e equipamentos atualizados, pronto para enfrentar concorrentes como o Fiat Pulse, o Renault Kardian e o Volkswagen Tera.

Quem sabe, nos próximos anos, a gente não esteja a bordo do Kait, aproveitando suas novidades e soluções práticas no trânsito do dia a dia?