GWM abre fábrica no Brasil e planeja 3 lançamentos em 2025

A GWM está dando o que falar no Brasil. Desde 2023, quando começaram a se preparar, finalmente no dia 15 de agosto de 2023 inauguraram a nova linha de montagem em Iracemápolis (SP). O evento contou com a presença do presidente Lula e diversas referências ao MOVER e ao Programa Mobilidade Verde. A ideia é focar inicialmente na produção de SUVs Haval, como o H6 nas versões PHEV, HEV e a cupê GT.

A fábrica deve receber ainda motorização 1.5 turbo flex para as versões híbridas. Por enquanto, só a Toyota está no mercado com híbridos flex, como o Corolla. Mas os Haval H6 terão uma vantagem, pois sua motorização vai mais além. A GWM já está em produção e está ampliando o quadro de funcionários, além de buscar fornecedores locais. O plano é que essa unidade em São Paulo se torne um polo de exportação para a América Latina, com capacidade para produzir até 50.000 unidades por ano.

Outro modelo que os apaixonados por picapes vão adorar é a Haval Poer, além do SUV H9, que também devem chegar logo. A GWM promete ainda que em 2025 teremos mais novidades, como a chegada da marca Wey com o SUV 07 ao mercado. A ideia é que tanto a Poer quanto o H9 sejam nacionalizados e batam à porta do consumidor brasileiro.

Agora, sobre a mecânica, a GWM está trazendo algo interessante com o Haval H9 e a Poer. Ambos virão equipados com motor 2.4 turbodiesel, câmbio automático de nove marchas e tração 4×4. Esse conjunto já é conhecido em outros mercados e oferece 186 cv de potência e impressionantes 48,9 kgfm de torque. É legal ver marcas que trazem essa tecnologia para o Brasil, já que isso significa que os preços podem ser ajustados ao nosso mercado.

Outro destaque é o Wey 07, que foi apresentado no Salão de Pequim. Ele possui mais de 5 metros de comprimento e promete conforto para até seis ocupantes, podendo vir com uma versão de sete lugares para o Brasil. A motorização deve incluir o 1.5 turbo e dois motores elétricos, gerando 516 cv e torque de mais de 93 kgfm. Isso com certeza vai fazer o coração dos fãs de SUV acelerar!

Atualmente, a fábrica tem cerca de 600 colaboradores, mas a previsão é que o número chegue a 1.000 até o final do ano, e mais de 2.000 quando a exportação começar para a América Latina. Durante a inauguração, foi anunciada a criação de um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. Esse local vai ser voltado para tecnologia flex e para adaptar os veículos às nossas condições de rodagem e preferências.

Com 15.000 m² de área, o centro será construído ao lado da fábrica e terá espaço suficiente para realizar testes e desenvolvimento de produtos locais. A GWM também está seguindo uma estratégia inovadora com seu sistema de produção, que é mais complexo do que os métodos tradicionais de montagem. Neste primeiro ano, eles já estão incorporando componentes de fornecedores brasileiros, o que vai ajudar a fortalecer a indústria local.

Fique de olho, porque há muito mais por vir, e a GWM promete trazer novidades que vão deixar os entusiastas automotivos animados!