Nio inicia entrega do Firefly EV na Noruega e na Holanda

A Nio, conhecida por seus carros elétricos impressionantes, virou a chave e lançou a marca Firefly em dezembro de 2024 durante o famoso Nio Day. A ideia? Entrar na briga dos carros elétricos compactos premium, tentando se destacar ao lado de clássicos como Mini e Smart. Não é só mais uma marca: o Firefly EV, seu primeiro modelo, estreou na China em abril de 2025, com preços que variam de 119.800 a 125.800 yuans (algo em torno de R$ 16.610 a R$ 17.440).

O sucesso foi rápido! As vendas começaram em 29 de abril, e em menos de três meses, esse hatchback já estava nas mãos de 10.209 novos motoristas. Em julho, o Firefly foi levado a sério na segurança, recebendo nota máxima na avaliação do C-IASI, provando que pequenos carros também podem ser robustos.

Expansão Internacional

Em 14 de agosto de 2025, a Firefly deu o próximo passo ao iniciar sua expansão internacional. As primeiras entregas aconteceram na Noruega e na Holanda, onde cada país recebeu um tímido lote inicial de seis unidades. Essa é a porta de entrada da marca para a Europa, que promete ser um mercado interessante para elétricos.

E os preços? Na Noruega, o Firefly EV é vendido entre 279.900 e 299.900 coroas norueguesas (cerca de R$ 27.500 a R$ 29.470). Já na Holanda, o preço sobe para 29.900 a 32.500 euros (aproximadamente R$ 34.930 a R$ 37.970), tudo isso devido a uma série de impostos e taxas de importação que elevam o custo.

Especificações e Conforto

Ele não é só bonito por fora. O Firefly mede 4,00 metros e vem equipado com um motor elétrico traseiro que entrega 141 cv, além de uma bateria de 42,1 kWh que oferece uma autonomia de até 330 km — ideal para quem tem que se virar em meio ao trânsito das grandes cidades.

Dentro do carro, o conforto é prioridade: você vai encontrar nove airbags, um sistema de som com 14 alto-falantes e uma iluminação ambiente que oferece 256 cores diferentes. A Firefly também caprichou nas versões; dá para escolher entre modelos com bancos aquecidos, câmera de ré, teto solar e até função de massagem nos assentos dianteiros.

Planos para o Futuro

A Nio é ambiciosa e deseja levar a Firefly para cerca de 20 mercados internacionais até o fim de 2025. Países como Bélgica, Áustria e Portugal estão na mira, e uma versão com volante à direita deve ser lançada até outubro. O foco é unir segurança e praticidade urbana a um design que conquiste os europeus.

Ou seja, a Firefly promete ser uma opção interessante para os amantes de carros elétricos que buscam algo moderno e funcional. Fique de olho, porque essa marca deve dar muito o que falar!