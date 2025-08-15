Conflitos Mundiais e a Violência da Política

Os conflitos recentes na Palestina e na Ucrânia, além das ações do presidente dos Estados Unidos contra o Brasil, têm gerado reflexões sobre a natureza da guerra e da violência no mundo atual. Em sua obra, Por que a guerra?, Sigmund Freud explora a dificuldade de controlar a agressividade humana, algo que ainda se mostra relevante na análise dos conflitos contemporâneos.

A incapacidade das instituições democráticas de conter a violência é um dos tópicos centrais discutidos. Muitos apontam que a democracia, em contextos de pressão política e econômica, pode criar mecanismos que favorecem a manutenção de privilégios de grupos específicos, ao invés de promover a justiça social. Essa questão se torna ainda mais evidente quando se observa que poderes nacionais, como os Estados Unidos, frequentemente extrapolam sua soberania, agindo em outros países sob justificativas que, muitas vezes, camuflam intenções de controle econômico e político.

Nos últimos anos, o Brasil, em busca de um novo posicionamento internacional por meio dos Brics, se tornou alvo de críticas e intervenções. A retórica utilizada para essas intervenções muitas vezes foca em questões internas do país, colocando-se contra lideranças democráticas e promovendo um discurso de proteção a ideologias extremistas.

A lógica imperialista muitas vezes recorre à força militar para lidar com sua deterioração no cenário global. Em tempos de crise, a guerra é vista como um meio de manter influência e poder. Nesse sentido, líderes políticos surgem não apenas como representantes de uma nação, mas como expressão de um interesse coletivo que, por muitas vezes, entra em conflito com o bem-estar dos cidadãos.

Freud, em sua interação com Albert Einstein, defendia que as pulsões humanas não poderiam ser meramente reguladas pela lei. Já o pensador militar Carl von Clausewitz defendia que a política e a guerra estão intrinsecamente ligadas, propondo que a guerra é, de certa forma, uma extensão da política. Essa interconexão se reflete no atual cenário internacional, onde ações geopolíticas são frequentemente mascaradas de um discurso de defesa de valores democráticos.

Ainda é importante observar como as potências mundiais manipulam a percepção pública por meio de tecnologias e plataformas digitais. A maneira como a informação circula pode distorcer a realidade, levando as pessoas a aceitarem narrativas que, na verdade, servem a interesses de elites econômicas.

Atualmente, o povo vem perdendo sua voz e seu protagonismo nas democracias ocidentais, tornando-se instrumentos de um sistema que prioriza o capital em detrimento do humano. Esse fenômeno, que foi abordado por pensadores como Georg Lukács e Karl Marx, mostra como a alienação pode levar à desumanização, onde o ser humano passa a ser visto como uma mercadoria em um mercado impulsionado pelo lucro.

O conceito de fetichismo, que descreve a transformação de seres humanos e interações em mercadorias, torna-se cada vez mais perceptível nas interações sociais e políticas. Essa desumanização é um fator que contribui para a aceitação de violências em diversas partes do mundo, como a situação da Palestina, que, apesar de ser condenada por muitos, continua a receber apoio velado desde potências ocidentais.

As narrativas que cercam esses conflitos, muitas vezes alimentadas por grandes empresas de tecnologia e mídia, dificultam a compreensão da realidade, criando uma máscara de legitimidade que oculta injustiças profundas. A crítica à hipocrisia no discurso de defesa dos direitos humanos e da liberdade é um ponto central na análise do contexto atual. O passado do povo judeu, que enfrentou um genocídio, ironicamente se transforma em um paradoxo, pois uma porção significativa dessa população se vê defendendo ações semelhantes contra outros grupos.

Em suma, a complexidade dos conflitos civis e internacionais requer uma análise cuidadosa e crítica, sem perder de vista as interações de poder que moldam essas realidades. Considerar a política não apenas dos governos, mas também da sociedade civil, é essencial para entender a dinâmica atual.

Este texto visa proporcionar uma compreensão mais clara sobre os desafios enfrentados em um mundo marcado por conflitos e interesses conflitantes, tornando-se um espaço de reflexão sobre a condição humana na contemporaneidade.