BMW R 1300 RT será lançada no Brasil em 2025

Desde o começo de 2025, a BMW deu um verdadeiro show ao lançar a nova R 1300 GS Adventure por aqui. E como todo apaixonado por motos sabe, essa não foi a única novidade da marca, já que a R 1300 RT, voltada para o público que ama turismo sobre duas rodas, também está a caminho. O registro dela no Brasil foi feito em junho, e a confirmação oficial de chegada deve pintar por aqui ainda em 2025.

É claro que a BMW guarda alguns segredos sobre a configuração que irá desembarcar no Brasil. Porém, já sabemos que ela vai trazer um motor boxer de 1.300 cm³, que promete uma potência de 145 cv a 7.750 rpm e um torque de 15,2 kgfm a 6.500 rpm. Impressionante, não é? É o motor mais potente já visto na linha RT, o mesmo que equipa suas irmãs aventureiras.

Uma das surpresas dessa moto é o novo chassi, que combina aço estampado e alumínio. Também temos essa nova suspensão dianteira, a EVO Telelever, que promete um conforto de dar inveja nas estradas. E, claro, as rodas ganharam um upgrade, ficando mais leves — pense em uma redução de mais de 1,4 kg, algo que faz diferença nas curvas.

Para quem ama viajar, a R 1300 RT traz um sistema de malas laterais que abrem eletricamente, com capacidade de 27 litros, podendo ser expandido para 33 litros. Tem como não amar isso? E não para por aí! O topcase pode armazenar até 54 litros, com um encosto aquecido para o passageiro. Isso é especialmente legal para aqueles trajetos mais longos em que o conforto conta bastante.

Outra coisa que pode ser um grande diferencial é a nova ergonomia do assento, que agora oferece várias opções de altura e ajustes para se adaptar bem tanto ao condutor quanto ao garupa. O novo triângulo ergonômico traz o piloto mais à frente, favorecendo a melhor performance em viagens longas.

A segurança, claro, não foi esquecida. Vem com três modos de pilotagem: “Rain”, “Road” e “Eco”. Mas se você quiser algo mais dinâmico, tem a opção de equipar com o pacote “Riding Modes Pro”, que adiciona os modos “Dynamic” e “Dynamic Pro”. Outro destaque é a inclusão do sistema Automated Shift Assistant (ASA), que automatiza a embreagem e as trocas de marcha. Isso facilita bastante na hora de encarar o trânsito.

E para os amantes de tecnologia, a configuração europeia inclui um farol full-LED e a opção de farol adaptativo, que ajusta a iluminação de acordo com a inclinação e a velocidade da moto. Para aqueles que curtem longas viagens, conta ainda com controle de cruzeiro dinâmico e uma série de assistências, como alerta de colisão e monitor de ponto cego.

Um detalhe que impressiona e ajuda muito no cotidiano é o painel TFT de 10,25", que inclui navegação, um hub de conectividade e até carregador USB-C para o smartphone. O novo sistema de áudio significa que não vai faltar música nas suas aventuras, certo?

Com tudo isso, a nova R 1300 RT promete não só levar você a novos destinos, mas fazer isso com um toque de sofisticação e tecnologia. Isso sem contar que ela chega em quatro versões de cor, desde a básica Alpine White até a exclusiva Option 719 Camargue. Uma verdadeira obra-prima sobre duas rodas que só a BMW poderia apresentar!