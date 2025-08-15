Novo Sandero 2026: saiba como será o modelo atualizado

O Dacia Sandero se destacou e conquistou o primeiro lugar no ranking de carros mais vendidos da Europa em 2024, superando até mesmo o popular Tesla Model Y. Essa conquista mostra que a marca, parte do grupo Renault, realmente acertou naquilo que promete: uma excelente relação custo-benefício. Mas, para ficar no topo, é preciso inovar, e por isso, entre o final de 2025 e o início de 2026, o Sandero passará por uma reestilização.

Esse facelift não vai alterar o espírito do carro; a ideia é modernizar alguns detalhes e, principalmente, aprimorar a linha de motores. O Sandero vai ganhar uma opção totalmente híbrida pela primeira vez, ideal para enfrentar concorrentes como o Toyota Yaris e o MG3. Por aqui, o modelo não é mais oferecido pela Renault, que está apostando no novo Kardian.

Em equipe que está ganhando…

Já que estamos falando de um facelift, o Dacia Sandero 2026 vai manter seu formato geral, mas com algumas novidades, especialmente no design das luzes. A assinatura em LED vai deixar o traço em Y, que não agradou a todos, para adotar uma linha mais horizontal, bem discreta e moderna. Além disso, tanto a grade frontal quanto o para-choque ganharão uma nova cara, assim como a parte traseira.

A boa notícia para os fãs do estilo aventureiro é que a versão Stepway, que já fazia sucesso, vai trazer as mesmas inovações. Imagine só dar uma voltinha no novo Sandero Stepway e ver essas mudanças!

Mais tecnologia, sem exageros

Embora não haja confirmação oficial, é provável que o interior do Dacia Sandero 2026 receba boas atualizações tecnológicas. Esperamos um sistema multimídia mais moderno, com uma tela maior que as atuais 8". E quem sabe não teremos também a possibilidade de atualizações remotas, algo que já estamos acostumados em muitos smartphones?

É questionável se a versão de entrada manterá aquele suporte simples para smartphone ou se a Dacia vai acompanhar a tendência e colocar uma tela de monitor central em todos os modelos. Contudo, os materiais internos devem continuar com aquele toque simples, de plásticos rígidos, para manter os preços acessíveis. Afinal, quem dirige sabe que conforto e tecnologia são importantes, mas não podem estourar o orçamento.

Híbrido?

Aqui vem a grande novidade: a linha de motores do Dacia Sandero agora terá uma versão híbrida. O modelo deve compartilhar a mesma motorização do Duster europeu, que utiliza um motor 1.6 a gasolina de quatro cilindros, acompanhado de dois motores elétricos. Essa combinação promete incríveis 140 cv no total! Uma mão na roda para quem procura eficiência e economia.

Os motores tradicionais a gasolina, bicombustíveis e a gás natural também vão continuar na linha. A expectativa é que o motor 1.2 de três cilindros substitua o atual 1.0, oferecendo uma performance ainda melhor. Quem já pegou um trânsito pesado ou saiu para uma viagem de final de semana sabe como ter um motor que se adapta às necessidades do momento faz toda a diferença na experiência ao volante.

Então, o que você acha dessas novidades do Dacia Sandero? É de deixar qualquer apaixonado por carros curioso!