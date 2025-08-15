BYD diminui preço do Song Pro 2026 em até R$ 18.999 para PcD

O BYD Song Pro 2026 já está nas concessionárias e trouxe uma série de novidades bem interessantes, tanto em equipamentos quanto em cores. Para os amantes de carros, especialmente aqueles que valorizam um bom SUV, as mudanças são de encher os olhos. E para quem precisa de um veículo adaptado, o carro também vem com valores especiais para o público PcD.

No modelo GL, que toca na casa dos R$ 189.990, o consumidor PcD pode garantir o seu por apenas R$ 170.991. Um desconto de quase R$ 19 mil que faz diferença, não é mesmo? Já se você está pensando na versão GS, que normalmente custa R$ 199.990, ela fica por R$ 189.990. Aqui a redução é de R$ 10.000.

Desempenho e Estilo do Song Pro

No quesito mecânico, o Song Pro 2026 mantém o bom e velho conjunto do modelo anterior. Ele utiliza um motor 1.5 aspirado, que entrega 98 cv e 12,4 kgfm de torque. Um ponto interessante é que esse motor funciona principalmente como um gerador, recarregando as baterias que alimentam o motor elétrico, que dá conta da tração e entrega 197 cv e 30,6 kgfm de torque. Uma combinação que promete um bom desempenho, especialmente em trajetos urbanos.

Para quem busca um pouco mais de potência, o híbrido plug-in DM-i permite que o modelo GL entregue 223 cv, enquanto o GS vai a 235 cv. Isso se deve ao tamanho das baterias: 12,9 kWh para o GL e 18,3 kWh para o GS. Mesmo para quem dirige em trânsito pesado, essa potência extra pode fazer toda a diferença!

E para aqueles momentos de estrada, como uma viagem de final de semana, é bom saber que o Song Pro 2026 conta com um porta-malas com capacidade razoável, ainda que seja um pouco menor que o do modelo anterior, com 520 litros. Para muitos, isso é mais do que suficiente para encarar uma estrada.

Novidades Visuais e Recursos Internos

A notícia mais bacana por fora é o lançamento da nova cor preta. Agora, a paleta inclui branco, cinza, azul e esse novo tom que agrada aos que preferem um visual mais clássico e elegante. Uma adição que certamente vai atrair olhares nas ruas.

Por dentro, o Song Pro não decepciona. Ele vem equipado com seis airbags, ar-condicionado digital de duas zonas, e uma central multimídia de 12,8 polegadas com recursos de comandos por voz. Imagina o conforto de ajustar tudo sem tirar as mãos do volante! Além disso, o carro ainda oferece banco do motorista com ajuste elétrico, câmeras 360º, e um porta-malas com abertura automática — prático para quem sai com as mãos cheias.

E para os fãs de tecnologia, o pacote ADAS de nível 2 está incluído, que promete tornar a direção mais segura e tranquila, especialmente em trechos mais complicados. O piloto automático adaptativo facilita a vida em longos trechos de estrada, onde o cansaço pode bater.

Quem curte carros sabe que pequenos detalhes fazem diferença, e o BYD Song Pro 2026 entrega isso com classe e recursos que agradam.