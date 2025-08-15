Jeep reduz em R$ 38 mil preço do Commander Overland T270

O Jeep Commander Overland T270, modelo 2025 na elegante cor Azul Jazz Bicolor, chegou com novidades que vão interessar quem busca um SUV robusto e cheio de estilo. Um dos pontos altos é a possibilidade de compra com condições especiais, exclusivamente para microempresas e produtores rurais que têm CNPJ ativo. Esse tipo de oferta é sempre uma boa sacada, não? Mas vale lembrar que, se você não está nessa categoria, a promoção não se aplica.

Falando em preços, a versão Overland T270 AT 7L tem um valor de tabela de R$ 280.990,00. Porém, empresas do setor agro e microempresas conseguem um desconto generoso, pagando apenas R$ 242.990,00. É uma economia considerável de R$ 38.000,00, ideal para quem busca rentabilidade no investimento.

O que vem de série no Jeep Commander

O Commander não é só bonito por fora, mas também esbanja conforto e tecnologia no interior. Ele conta com abertura eletrônica do porta-malas acionada por sensor de presença, um recurso que, convenhamos, é prático na hora de carregar as compras ou malas no embarque. Além disso, o volante tem ajuste em altura e profundidade, e a central multimídia de 10,1″ vem cheia de funcionalidades como a Adventure Intelligence Plus, que promete conectar você ao universo digital do carro. Já pensou em dar pitacos na sua playlist com a Alexa enquanto dirige?

Assim como qualquer carro que preza pela segurança, o Commander possui controle de estabilidade, tração e até um sistema que previne capotamento. E quem nunca se sentiu cansado em uma longa viagem? O detector de fadiga do motorista é um ótimo aliado para aqueles dias em que a estrada parece não ter fim.

Conforto e tecnologia bem pensados

Entre os destaques, o ar-condicionado é dual zone, permitindo que quem vai na frente e quem vai atrás escolha a temperatura ideal. Para quem gosta de um toque mais requintado, os bancos premium em couro e suede marrom dão um ar de sofisticação que combina perfeitamente com o visual do carro.

E se você costuma ouvir música em alta qualidade, a iluminação em LED e a câmera de estacionamento traseira ajudam a garantir que suas manobras sejam feitas com segurança e estilo. Detalhes simples como esses fazem a diferença!

Além disso, o Jeep Commander oferece um painel digital de 10,25″, que deixa tudo ainda mais moderno e fácil de ler durante a direção. E para aqueles que não gostam de desligar o carro durante um pequeno intervalo, o sistema Auto Hold é um grande aliado no trânsito pesado, liberando você para relaxar um pouco sem se preocupar em manter o pé no freio.

Dados técnicos que impressionam

O modelo traz também um teto solar panorâmico, sensacional para os dias ensolarados em que você quer aproveitar um pouco mais do dia ao dirigir. O volante com acabamento em couro, mais o carregador de celular por indução, brilham como complementos de classe que combinam com a proposta do carro.

Os sete airbags garantem uma segurança extra para os ocupantes e, claro, as rodas de liga leve de 19″ com pneus 235/50 destacam-se na performance e estética. O Jeep Commander, meu amigo, é uma boa opção para quem valoriza tanto o conforto quanto a robustez em um SUV.