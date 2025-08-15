Novela bíblica da Record tem queda de público em favor da concorrência

A Record TV enfrentou uma queda significativa em sua audiência após o término da novela turca “Força de Mulher”. A nova produção, chamada “Paulo, O Apóstolo”, com os atores Murilo Cezar e Rosane Mulholland, não conseguiu atrair o mesmo público que a trama anterior, beneficiando assim as emissoras Globo e SBT, que estão competindo pelo público no horário nobre.

Dados de audiência da Kantar Ibope na Grande São Paulo mostram que “Paulo, O Apóstolo” teve uma média de 5,4 pontos. Isso representa uma queda de quase 31% em comparação com os números de “Força de Mulher”. Desde o início de julho, a Globo também experimentou um aumento em sua audiência, subindo de 22 para 24 pontos com programas como o “Jornal Nacional” e “Vale Tudo”. Por sua vez, o SBT também teve um pequeno crescimento, passando de 3 para 4 pontos.

Apesar do desempenho abaixo do esperado, a Record continua confiante em suas produções e já tem novas atrações programadas. Prevendo recuperar a audiência, a emissora vai estrear a novela “A Vida de Jó” no dia 15 de setembro, que terá um total de 20 episódios. Isso é parte da estratégia da emissora em oferecer conteúdo exclusivo para o horário nobre.

Para melhor organizar sua programação, a Record adiou a estreia da novela turca “Iludida” (Sadakatsiz), que tem a atriz Cansu Dere no elenco, conhecida por seus papéis em “Ezel” e “Sila”. Agora, a nova data para esse lançamento está marcada para outubro. A expectativa é que “Iludida” alcance o mesmo sucesso de “Força de Mulher” e ajude a aumentar os números da Record, em meio à intensa concorrência entre novelas estrangeiras.

O SBT mantém suas apostas em produções mexicanas, enquanto a Band se prepara para lançar a novela turca “Cidade Cruel”. Essa dinâmica vai aquecer ainda mais a disputa pelo público que acompanha novelas internacionais nas emissoras de televisão abertas no Brasil.