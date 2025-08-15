Toyota relança Corolla GLI para PcD com desconto de até R$ 43 mil

O Toyota Corolla, campeão de vendas entre os sedãs médios no Brasil, está de volta à presença dos consumidores de PcD, agora com sua versão GLI. Antes, essa versão estava indisponível, e a galera da marca sugeria que os interessados olhassem o Corolla Cross XR, a versão SUV.

E a boa notícia é que as condições de compra continuam atrativas! O Corolla GLI oferece isenção de IPI, além de um super bônus da Toyota, totalizando R$ 43.004 de desconto. Isso significa que o preço do sedã caiu de R$ 169.920 para apenas R$ 126.915. Uma baita oportunidade para quem está de olho num carro que é sinônimo de qualidade e confiabilidade.

O que vem de série?

Você deve estar se perguntando: o que essa versão GLI traz de bom? Por ser a versão de entrada, ela vem com uma lista de equipamentos um pouco mais enxuta. Por exemplo, não inclui o pacote de segurança Toyota Safety Sense, que conta com itens como controle de cruzeiro adaptativo e assistência de permanência na faixa.

Os detalhes que mudam incluem o ar-condicionado de acionamento manual e rodas de 16 polegadas. Mas não se engane! O GLI ainda entrega bons recursos, como direção elétrica, sete airbags, faróis e lanternas em LED, uma tela multimídia de 10 polegadas com câmera de ré e um painel digital de 7 polegadas. E com os bancos em tecido, o conforto não fica de lado.

Motorização

Sob o capô, o Corolla GLI não decepciona. Ele mantém o motor 2.0 aspirado, igual ao dos modelos mais equipados, mas sem ser híbrido. Com ele, você terá 175 cv de potência com etanol e 21,3 kgfm de torque. A transmissão CVT oferece a sensação de estar dirigindo um carro com dez marchas, mas sem as trocas bruscas que podem te tirar o sossego no trânsito.

Imagine pegar a estrada com um carro que entrega tanta performance na hora de fazer ultragens ou simplesmente na hora de acelerar. Quem dirige bastante sabe como isso faz a diferença em viagens mais longas e até no dia a dia nas cidades.

Garantia que traz tranquilidade

A garantia do Corolla também é um ponto forte. Com o programa Toyota 10, você ganha mais 5 anos de cobertura após as revisões na rede autorizada. Isso significa que, além da garantia padrão de 5 anos, você fica protegido por um total de 10 anos, cobrindo itens importantes como motor e transmissão.

Essa realmente é uma mão na roda para quem quer fazer um bom investimento. E para quem já possui um Corolla de 2019 em diante, o programa também está disponível.

Se você está pensando em um sedã que une conforto, segurança, bom desempenho e garantia de qualidade, o Corolla GLI parece ser uma excelente escolha!