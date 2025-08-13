Não consegue ir ao banheiro? Veja 6 chás que te ajudam a tratar a constipação

Muitas pessoas sofrem com constipação, mas é importante lembrar que há algumas técnicas caseiras para ajudar a evacuar.

A constipação, também conhecida como prisão de ventre, afeta muitas pessoas e surge por diversas causas. Ela pode ocorrer devido à alimentação pobre em fibras, ingestão insuficiente de líquidos, sedentarismo e alterações na rotina.

Além disso, o uso frequente de certos medicamentos, como analgésicos e antidepressivos, pode contribuir para o problema. Fatores emocionais, como estresse e ansiedade, também interferem no funcionamento do intestino.

Por fim, algumas condições médicas específicas, como hipotireoidismo e diabetes, aumentam o risco de constipação. Assim, compreender essas causas é essencial para adotar estratégias eficazes que aliviem o desconforto e previnam complicações futuras, favorecendo o bem-estar e a qualidade de vida.

6 chás que podem ajudar com a constipação

Para auxiliar no combate à constipação, alguns chás apresentam propriedades que estimulam o trânsito intestinal e promovem o alívio dos sintomas. Além disso, essas bebidas naturais oferecem uma alternativa simples e acessível para melhorar a digestão e evitar o desconforto abdominal.

Chá de sene

O chá de sene possui propriedades laxantes que estimulam os movimentos do intestino, facilitando a evacuação. Para preparar, coloque uma colher de chá das folhas secas em uma xícara de água fervente. Deixe em infusão por cerca de 10 minutos.

Coe e consuma uma vez ao dia, preferencialmente à noite, pois o efeito costuma ocorrer após algumas horas e você precisa de tempo e um bom espaço para evacuar. É importante não exceder o consumo para evitar irritações intestinais.

Chá de camomila

A camomila ajuda a aliviar o desconforto abdominal causado pela constipação e apresenta leve efeito calmante. Para preparar, adicione uma colher de sopa de flores secas de camomila em uma xícara de água fervente. Tampe e deixe em infusão por 5 a 7 minutos. Beba até duas vezes ao dia.

Chá de hortelã

O chá de hortelã relaxa os músculos do sistema digestivo, facilitando o trânsito intestinal. Coloque duas colheres de sopa de folhas frescas ou secas de hortelã em uma xícara de água quente. Tampe e aguarde 10 minutos antes de coar. Consuma preferencialmente após as refeições para aliviar gases.

Chá de erva-doce

A erva-doce ajuda a reduzir os sintomas de constipação ao atuar como um leve laxante e relaxante abdominal. Para preparar, use uma colher de sopa de sementes de erva-doce e deixe em infusão por 10 minutos em uma xícara de água fervente. Tome até duas vezes ao dia, com moderação.

Chá de alcachofra

O chá de alcachofra estimula a produção de bile e ajuda na digestão, contribuindo para o funcionamento intestinal. Coloque uma colher de sopa das folhas secas em uma xícara de água quente e deixe em infusão por 10 minutos. Consuma até duas vezes ao dia para auxiliar o trânsito intestinal.

Chá de folha de goiabeira

As folhas de goiabeira apresentam efeito regulador do intestino, especialmente em casos de constipação moderada. Para preparar, ferva uma colher de sopa das folhas secas em uma xícara de água por 10 minutos. Coe e beba uma vez ao dia. Evite o consumo excessivo para não causar irritações.

Outras dicas para ajudar com a constipação

Além dos chás, adotar algumas práticas simples pode melhorar significativamente o funcionamento do intestino. Confira cinco dicas importantes para combater a constipação de forma eficaz e natural.

Aumente o consumo de fibras: inclua diariamente frutas, verduras, legumes e cereais integrais na alimentação, pois as fibras estimulam o trânsito intestinal e facilitam a evacuação. Hidrate-se adequadamente: beba pelo menos dois litros de água por dia para manter o organismo hidratado e o bolo fecal mais macio, o que facilita sua eliminação. Pratique exercícios físicos regularmente: atividades como caminhada, corrida ou alongamentos ajudam a ativar os músculos do intestino, favorecendo o funcionamento adequado. Estabeleça horários para ir ao banheiro: criar uma rotina para evacuar, preferencialmente após as refeições, ajuda o organismo a regularizar o hábito intestinal. Evite o uso excessivo de laxantes químicos: prefira métodos naturais e consulte um profissional de saúde caso o problema persista, para evitar dependência ou danos ao intestino.

