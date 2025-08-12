Estado cria Território do Turismo Campos Gerais para setor

A Prefeitura de Tibagi, em parceria com a Secretaria de Turismo do Paraná e a Agência de Desenvolvimento Turístico de Campos Gerais (Adetur), vai realizar, nesta quarta-feira (13), a cerimônia de lançamento do projeto “Território do Turismo Campos Gerais”. O evento acontecerá a partir das 9 horas na Pousada Chácara Encontro das Águas, localizada na rua Guataçara Borba Carneiro, 1640, em Tibagi.

A cerimônia contará com a presença do secretário de Turismo do Estado, Leonaldo Paranhos, além de representantes do setor turístico, autoridades e lideranças regionais. O objetivo do encontro é apresentar as estratégias e ações que visam fortalecer o turismo na região, além de impulsionar o desenvolvimento econômico e cultural.

O projeto “Território do Turismo Campos Gerais” tem como foco principal a promoção do turismo local. Isso inclui investimentos em infraestrutura, a valorização das particularidades de cada território e a promoção deles tanto no âmbito estadual quanto nacional. A proposta busca aumentar a oferta de experiências turísticas, diversificar as opções disponíveis, incentivar um desenvolvimento econômico sustentável e melhorar a qualidade de vida das comunidades locais.

Com essa iniciativa, a expectativa é que Tibagi e os municípios da região se tornem destinos ainda mais atrativos para turistas, contribuindo para a movimentação da economia local e a preservação das tradições culturais. O evento é um passo importante para dar visibilidade a essas iniciativas e unir esforços em prol do turismo nos Campos Gerais.