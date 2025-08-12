Chery Fulwin T11 EREV inicia pré-venda com tela de 30 polegadas

A Chery está com tudo! No dia 12 de agosto, a montadora anunciou a pré-venda do Fulwin T11, um SUV que promete fazer barulho no mercado. Para garantir o seu, basta um depósito de 1.111 yuan, o que dá aproximadamente 155 dólares. E o lançamento oficial já tem data marcada: 15 de setembro. É para ficar de olho, hein?

Esse novo modelo já chegou chamando atenção com seu design imponente. A frente do Fulwin T11 foi inspirada no Salão da Harmonia Suprema, um dos palácios mais emblemáticos da Cidade Proibida, na China. E mais: a traseira traz uma lanterna conectada por uma barra luminosa, que ainda conta com detalhes em forma de diamante. Para dar aquele charme, a carroceria tem acabamentos cromados e éfabricada com 88% de aço de alta resistência e alumínio.

Para quem curte carros grandes, o Fulwin T11 tem um bom tamanho: são 5,15 metros de comprimento, 1,99 m de largura e 1,80 m de altura, além de um entre-eixos de 3,10 m. O espaço interno é generoso, ideal para quem viaja com a família ou amigos. E o peso? Aproximadamente 2.452 kg, com opções de pneus que vão de 255/45R20 a 255/50R21.

Um dos pontos altos desse SUV é o sistema de assistência ao condutor, chamado Falcon 700. Esse sistema é equipado com Lidar no teto e câmeras espalhadas pelo carro, trazendo recursos como condução autônoma em áreas urbanas e auxílio no estacionamento. Imagine economizar tempo e estresse nos dias de trânsito pesado!

Na mecânica, o T11 não decepciona. Ele adota um sistema de propulsão diferente, com um extensor de alcance, enquanto outros modelos da Chery usam híbrido plug-in. O motor a combustão tem 1.5T e oferece 154 cv, enquanto a bateria, fornecida pela Gotion, tem opções de 33,68 kWh e 39,91 kWh, garantindo até 180 km de autonomia elétrica no ciclo CLTC. Para quem gosta de sentir a aceleração, a versão com tração integral promete uma performance de 0 a 100 km/h em apenas 5 segundos.

E o internauta vai adorar o que vem por dentro! O Fulwin T11 possui uma tela curva de 30 polegadas com resolução 6K e assistente de voz inteligente. O painel é digital, e o volante tem design de dois raios. Tudo para que você se sinta imerso em tecnologia a cada viagem.

Os passageiros traseiros também não ficam de fora. Eles contam com uma tela de teto de 17,3 polegadas, 11 airbags para segurança, 23 alto-falantes que garantem uma experiência sonora premium, HUD e até um refrigerador no console central. Tudo isso faz do Fulwin T11 uma excelente opção no mercado, digna de comparação com nomes como o Lynk & Co 10 EM-P, que também está se destacando na China com boas autonomias.

Então, prepare-se, porque esse SUV é a novidade que pode mudar o seu jeito de ver os carros!