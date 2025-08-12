números consolidados de 11/08/2025 são apresentados

Na segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025, os dados de audiência da televisão revelaram movimentações importantes entre os programas da grade. O programa Hoje em Dia, da Record, alcançou um pico de 5,6 pontos, igualando seu melhor desempenho do ano até o momento.
Por outro lado, a série As Filhas da Senhora Garcia, exibida pelo SBT, apresentou uma queda de audiência no horário nobre, o que indica uma possível perda de interesse do público.
Na Band, o programa Galvão e Amigos sofreu uma significativa desvalorização, ocupando apenas a quinta posição, e ficou abaixo do Sensacional, da RedeTV!, o que demonstra um cenário competitivo desfavorável.
Na tarde, Casos de Família, também do SBT, apresentou números ainda mais preocupantes, registrando a menor média de público da grade vespertina da emissora.
Aqui estão os números de audiência consolidados do dia:
Audiência por Programa
Rede Globo
- Hora 1: 4,0
- Bom Dia SP: 8,1
- Bom Dia Brasil: 9,5
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,1
- Mais Você: 7,2
- SP1: 10,3
- Globo Esporte: 11,1
- Jornal Hoje: 12,0
- Edição Especial: História de Amor: 12,7
- Sessão da Tarde (Branca de Neve e O Caçador): 11,8
- SPTV: 15,9
- Vale a Pena Ver de Novo (A Viagem): 18,0
- Êta Mundo Melhor!: 21,3
- SP2: 23,6
- Dona de Mim: 22,5
- Jornal Nacional: 24,1
- Vale Tudo: 24,3
- Tela Quente (Bad Boys para Sempre): 12,5
- Jornal da Globo: 6,6
- Conversa com Bial: 4,7
- Dona de Mim (reapresentação): 3,8
- Comédia na Madruga (Vai Que Cola): 3,3
Record
- Balanço Geral Manhã: 1,4
- Balanço Geral Manhã SP: 3,5
- Fala Brasil: 4,6
- Hoje em Dia: 5,1
- Balanço Geral SP: 5,6
- Igreja Universal: 5,9
- Balanço Geral SP: 6,0
- O Rico e Lázaro: 4,8
- Cidade Alerta: 4,4
- Cidade Alerta SP: 8,4
- Jornal da Record: 7,2
- Paulo, o Apóstolo: 4,9
- Reis: A Conquista: 4,3
- Doc Investigação: 2,9
- Chicago P.D.: 1,9
- Jornal da Record 24h: 1,3
SBT
- SBT Manhã: 2,9
- Bom Dia Esperança: 2,6
- SBT Manhã 2ª Edição: 2,5
- Bom Dia & Cia: 1,2
- Primeiro Impacto: 2,7
- Alô Você: 2,9
- Maria do Bairro: 2,9
- Casos de Família: 2,2
- Fofocalizando: 3,3
- A Caverna Encantada: 2,4
- Chaves: 2,5
- Aqui Agora: 2,6
- SBT Brasil: 3,6
- As Filhas da Senhora Garcia: 3,4
- Programa do Ratinho: 4,7
- No Alvo: 3,3
- The Noite: 2,7
- Operação Mesquita: 2,0
- SBT Podnight: 1,7
- SBT Notícias: 1,6
- SBT Manhã Madrugada: 1,7
Band
- Giro de Notícias: 0,1
- Valor da Vida: 0,2
- AgroBand: 0,2
- Bora Brasil SP: 0,4
- Bora Brasil: 0,6
- Jogo Aberto: 1,3
- Jogo Aberto SP: 2,7
- Os Donos da Bola: 2,1
- Melhor da Tarde: 1,0
- Brasil Urgente: 2,2
- Brasil Urgente SP: 2,7
- Jornal da Band: 3,4
- Café com Aroma de Mulher: 1,1
- Show da Fé: 0,3
- Galvão e Amigos: 0,6
- Jornal da Noite: 0,6
- Esporte Total: 0,6
- Band Esporte: 0,3
RedeTV!
- Manhã com Você: 0,1
- Fica com a Gente: 0,4
- Bola na Rede: 0,1
- Elas em Jogo: 0,1
- A Tarde é Sua: 0,9
- Brasil do Povo: 0,3
- RedeTV! News: 0,2
- Show da Fé: 0,1
- Rapidinhas da Fama: 0,3
- TV Fama: 0,5
- Sensacional: 0,9
- Companhia Certa: 0,5
- Leitura Dinâmica: 0,3
- Jogo na Tela: 0,0
- Madrugada Animada: 0,1
Estes dados são essenciais para a análise do desempenho das emissoras e ajudam o mercado publicitário a entender as preferências dos telespectadores na Grande São Paulo. Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a 77.488 casas sintonizadas na região metropolitana da cidade.