números consolidados de 11/08/2025 são apresentados

Na segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025, os dados de audiência da televisão revelaram movimentações importantes entre os programas da grade. O programa Hoje em Dia, da Record, alcançou um pico de 5,6 pontos, igualando seu melhor desempenho do ano até o momento.

Por outro lado, a série As Filhas da Senhora Garcia, exibida pelo SBT, apresentou uma queda de audiência no horário nobre, o que indica uma possível perda de interesse do público.

Na Band, o programa Galvão e Amigos sofreu uma significativa desvalorização, ocupando apenas a quinta posição, e ficou abaixo do Sensacional, da RedeTV!, o que demonstra um cenário competitivo desfavorável.

Na tarde, Casos de Família, também do SBT, apresentou números ainda mais preocupantes, registrando a menor média de público da grade vespertina da emissora.

Aqui estão os números de audiência consolidados do dia:

Audiência por Programa

Rede Globo

  • Hora 1: 4,0
  • Bom Dia SP: 8,1
  • Bom Dia Brasil: 9,5
  • Encontro com Patrícia Poeta: 7,1
  • Mais Você: 7,2
  • SP1: 10,3
  • Globo Esporte: 11,1
  • Jornal Hoje: 12,0
  • Edição Especial: História de Amor: 12,7
  • Sessão da Tarde (Branca de Neve e O Caçador): 11,8
  • SPTV: 15,9
  • Vale a Pena Ver de Novo (A Viagem): 18,0
  • Êta Mundo Melhor!: 21,3
  • SP2: 23,6
  • Dona de Mim: 22,5
  • Jornal Nacional: 24,1
  • Vale Tudo: 24,3
  • Tela Quente (Bad Boys para Sempre): 12,5
  • Jornal da Globo: 6,6
  • Conversa com Bial: 4,7
  • Dona de Mim (reapresentação): 3,8
  • Comédia na Madruga (Vai Que Cola): 3,3

Record

  • Balanço Geral Manhã: 1,4
  • Balanço Geral Manhã SP: 3,5
  • Fala Brasil: 4,6
  • Hoje em Dia: 5,1
  • Balanço Geral SP: 5,6
  • Igreja Universal: 5,9
  • Balanço Geral SP: 6,0
  • O Rico e Lázaro: 4,8
  • Cidade Alerta: 4,4
  • Cidade Alerta SP: 8,4
  • Jornal da Record: 7,2
  • Paulo, o Apóstolo: 4,9
  • Reis: A Conquista: 4,3
  • Doc Investigação: 2,9
  • Chicago P.D.: 1,9
  • Jornal da Record 24h: 1,3

SBT

  • SBT Manhã: 2,9
  • Bom Dia Esperança: 2,6
  • SBT Manhã 2ª Edição: 2,5
  • Bom Dia & Cia: 1,2
  • Primeiro Impacto: 2,7
  • Alô Você: 2,9
  • Maria do Bairro: 2,9
  • Casos de Família: 2,2
  • Fofocalizando: 3,3
  • A Caverna Encantada: 2,4
  • Chaves: 2,5
  • Aqui Agora: 2,6
  • SBT Brasil: 3,6
  • As Filhas da Senhora Garcia: 3,4
  • Programa do Ratinho: 4,7
  • No Alvo: 3,3
  • The Noite: 2,7
  • Operação Mesquita: 2,0
  • SBT Podnight: 1,7
  • SBT Notícias: 1,6
  • SBT Manhã Madrugada: 1,7

Band

  • Giro de Notícias: 0,1
  • Valor da Vida: 0,2
  • AgroBand: 0,2
  • Bora Brasil SP: 0,4
  • Bora Brasil: 0,6
  • Jogo Aberto: 1,3
  • Jogo Aberto SP: 2,7
  • Os Donos da Bola: 2,1
  • Melhor da Tarde: 1,0
  • Brasil Urgente: 2,2
  • Brasil Urgente SP: 2,7
  • Jornal da Band: 3,4
  • Café com Aroma de Mulher: 1,1
  • Show da Fé: 0,3
  • Galvão e Amigos: 0,6
  • Jornal da Noite: 0,6
  • Esporte Total: 0,6
  • Band Esporte: 0,3

RedeTV!

  • Manhã com Você: 0,1
  • Fica com a Gente: 0,4
  • Bola na Rede: 0,1
  • Elas em Jogo: 0,1
  • A Tarde é Sua: 0,9
  • Brasil do Povo: 0,3
  • RedeTV! News: 0,2
  • Show da Fé: 0,1
  • Rapidinhas da Fama: 0,3
  • TV Fama: 0,5
  • Sensacional: 0,9
  • Companhia Certa: 0,5
  • Leitura Dinâmica: 0,3
  • Jogo na Tela: 0,0
  • Madrugada Animada: 0,1

Estes dados são essenciais para a análise do desempenho das emissoras e ajudam o mercado publicitário a entender as preferências dos telespectadores na Grande São Paulo. Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a 77.488 casas sintonizadas na região metropolitana da cidade.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

