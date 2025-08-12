números consolidados de 11/08/2025 são apresentados

Na segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025, os dados de audiência da televisão revelaram movimentações importantes entre os programas da grade. O programa Hoje em Dia, da Record, alcançou um pico de 5,6 pontos, igualando seu melhor desempenho do ano até o momento.

Por outro lado, a série As Filhas da Senhora Garcia, exibida pelo SBT, apresentou uma queda de audiência no horário nobre, o que indica uma possível perda de interesse do público.

Na Band, o programa Galvão e Amigos sofreu uma significativa desvalorização, ocupando apenas a quinta posição, e ficou abaixo do Sensacional, da RedeTV!, o que demonstra um cenário competitivo desfavorável.

Na tarde, Casos de Família, também do SBT, apresentou números ainda mais preocupantes, registrando a menor média de público da grade vespertina da emissora.

Aqui estão os números de audiência consolidados do dia:

Audiência por Programa

Rede Globo

Hora 1: 4,0

Bom Dia SP: 8,1

Bom Dia Brasil: 9,5

Encontro com Patrícia Poeta: 7,1

Mais Você: 7,2

SP1: 10,3

Globo Esporte: 11,1

Jornal Hoje: 12,0

Edição Especial: História de Amor: 12,7

Sessão da Tarde (Branca de Neve e O Caçador): 11,8

SPTV: 15,9

Vale a Pena Ver de Novo (A Viagem): 18,0

Êta Mundo Melhor!: 21,3

SP2: 23,6

Dona de Mim: 22,5

Jornal Nacional: 24,1

Vale Tudo: 24,3

Tela Quente (Bad Boys para Sempre): 12,5

Jornal da Globo: 6,6

Conversa com Bial: 4,7

Dona de Mim (reapresentação): 3,8

Comédia na Madruga (Vai Que Cola): 3,3

Record

Balanço Geral Manhã: 1,4

Balanço Geral Manhã SP: 3,5

Fala Brasil: 4,6

Hoje em Dia: 5,1

Balanço Geral SP: 5,6

Igreja Universal: 5,9

Balanço Geral SP: 6,0

O Rico e Lázaro: 4,8

Cidade Alerta: 4,4

Cidade Alerta SP: 8,4

Jornal da Record: 7,2

Paulo, o Apóstolo: 4,9

Reis: A Conquista: 4,3

Doc Investigação: 2,9

Chicago P.D.: 1,9

Jornal da Record 24h: 1,3

SBT

SBT Manhã: 2,9

Bom Dia Esperança: 2,6

SBT Manhã 2ª Edição: 2,5

Bom Dia & Cia: 1,2

Primeiro Impacto: 2,7

Alô Você: 2,9

Maria do Bairro: 2,9

Casos de Família: 2,2

Fofocalizando: 3,3

A Caverna Encantada: 2,4

Chaves: 2,5

Aqui Agora: 2,6

SBT Brasil: 3,6

As Filhas da Senhora Garcia: 3,4

Programa do Ratinho: 4,7

No Alvo: 3,3

The Noite: 2,7

Operação Mesquita: 2,0

SBT Podnight: 1,7

SBT Notícias: 1,6

SBT Manhã Madrugada: 1,7

Band

Giro de Notícias: 0,1

Valor da Vida: 0,2

AgroBand: 0,2

Bora Brasil SP: 0,4

Bora Brasil: 0,6

Jogo Aberto: 1,3

Jogo Aberto SP: 2,7

Os Donos da Bola: 2,1

Melhor da Tarde: 1,0

Brasil Urgente: 2,2

Brasil Urgente SP: 2,7

Jornal da Band: 3,4

Café com Aroma de Mulher: 1,1

Show da Fé: 0,3

Galvão e Amigos: 0,6

Jornal da Noite: 0,6

Esporte Total: 0,6

Band Esporte: 0,3

RedeTV!

Manhã com Você: 0,1

Fica com a Gente: 0,4

Bola na Rede: 0,1

Elas em Jogo: 0,1

A Tarde é Sua: 0,9

Brasil do Povo: 0,3

RedeTV! News: 0,2

Show da Fé: 0,1

Rapidinhas da Fama: 0,3

TV Fama: 0,5

Sensacional: 0,9

Companhia Certa: 0,5

Leitura Dinâmica: 0,3

Jogo na Tela: 0,0

Madrugada Animada: 0,1

Estes dados são essenciais para a análise do desempenho das emissoras e ajudam o mercado publicitário a entender as preferências dos telespectadores na Grande São Paulo. Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a 77.488 casas sintonizadas na região metropolitana da cidade.