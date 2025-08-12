Mundo Automotivo

Renault Duster de nova geração passa por testes finais

Nova geração do Renault Duster segue em testes
Recentemente, o mundo automotivo esteve em polvorosa com os flagras da nova geração do Duster por aqui. A Renault sempre manteve um mistério sobre o lançamento, mas o SUV já foi visto várias vezes circulando pelas ruas brasileiras. O editor-chefe do Motor1.com Brasil, Leonardo Fortunatti, conseguiu spotar um desses protótipos na Rodovia Dom Pedro I, em Campinas.

Ao olhar para o protótipo, a primeira impressão é que não há grandes novidades em relação ao modelo que já conhecemos, fabricado pela Dacia. Na frente, o emblema da Dacia estava à mostra, e a grade e os outros detalhes, como faróis e rodas, permaneciam inalterados. Se você já se pegou imaginando como seria um Duster com visual mais agressivo, pode ser que esteja ansioso para ver as mudanças.

Centro de Testes e Oportunidades

Campinas não é apenas uma cidade qualquer; ela abriga um grande polo de fornecedores automotivos e industriais. Perto dali, estão locais como o Circuito Panamericano da Pirelli e o Centro de Testes Veiculares de Iracemápolis, que, por sinal, estão sempre testando e desenvolvendo novos veículos. Com tanta estrutura ao redor, é fácil imaginar que o Duster esteja por ali para algo mais do que apenas dar uma voltinha.

Esse movimento pode significar que a Renault está testando adequações bem específicas para o mercado brasileiro. Talvez o SUV esteja sendo moldado para enfrentar as estradas por aqui, que são muito diferentes das da Europa. E quem já pegou uma estrada esburacada sabe como um carro bem ajustado faz toda a diferença.

Espaço Entre os Modelos

Falando em mercado, temos o Boreal, que deve oscilar em torno dos R$ 200 mil, e o Kardian, que varia de R$ 112.690 a R$ 145.990. O Duster atual, lançado em 2020, precisa se atualizar para não ficar “datado”. Ele está em uma plataforma antiga, enquanto a nova geração da Renault promete uma modernidade com a plataforma RGMP.

E aqui vai uma curiosidade: embora muitas pessoas pensem que o Duster é só da Dacia, ele é vendido como Renault em vários mercados, incluindo a América do Sul. Ele ainda teve uma estreia recente na Colômbia. Isso mostra que há um espaço considerável para ele em nosso mercado.

Dimensões e Capacidade

A nova versão do Duster europeu está com 4.343 mm de comprimento e 472 litros de capacidade no porta-malas. Ele ocupa um espaço interessante entre o Kardian e o Boreal, que pode ser uma estratégia inteligente da Renault para se firmar no coração dos consumidores brasileiros.

Testes de Tecnologia Híbrida

Além disso, também surge a hipótese de que esses protótipos estão sendo usados para desenvolver motores híbridos. No mercado europeu, o Duster vem com motores E-Tech e opções de tração 4×4. Isso é algo que muitos motoristas brasileiros adorariam experimentar. Afinal, com tantas áreas urbanas e rurais diferentes, uma motorização mais versátil pode ser um grande atrativo.

O que podemos tirar de tudo isso é que o futuro do Duster promete ser empolgante. Será ele o SUV que vai conquistar o nosso país novamente? O tempo dirá, mas a expectativa é das melhores!

