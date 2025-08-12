Ford apresenta nova linha de elétricos acessíveis nos EUA

Imagine só: a Ford está prestes a dar uma reviravolta não só na tecnologia dos carros, mas também na forma como eles são produzidos. E a inspiração vem lá do passado, com Henry Ford e seu famoso Modelo T. A montadora até está resgatando um logo antigo, mas com uma visão bem moderna para o futuro.

A grande novidade? Em 2027, a Ford vai lançar uma nova linha de veículos elétricos que promete ser acessível e prática. A estrela do início dessa nova família será uma picape média, com quatro portas, que deve custar cerca de R$ 165 mil. O anúncio foi feito recentemente em Louisville, Kentucky, junto com um investimento de aproximadamente US$ 5 bilhões em produção local de baterias e na criação ou manutenção de quase 4 mil empregos por lá.

Essa estratégia surte efeito em um mercado dominado pelos elétricos chineses, que têm conseguido baixar muito os preços. Mesmo sem uma presença forte nos EUA, o presidente da Ford, Jim Farley, está ligado e já reconheceu que essas empresas estabeleceram um novo padrão que precisa ser alcançado. Inclusive, ele dirigiu um Xiaomi SU7 por seis meses e elogiou o modelo.

Chefe não entra

Para conduzir essa nova linha de elétricos, a Ford montou uma equipe bem especial na Califórnia, formada por ex-funcionários da Tesla e da Rivian. É um time que trabalha com liberdade total — tanto que nem o crachá do Farley tinha acesso ao prédio onde eles estavam. Farley comentou: "Vimos muitas tentativas de empresas de Detroit criarem veículos acessíveis que não deram certo. Então, decidimos fazer diferente."

Hoje, a Ford conta com três elétricos à venda nos EUA: o Mustang Mach-E, a van E-Transit e a picape F-150 Lightning. Mas as vendas não estão assim lá essas coisas — caíram 12% no último semestre. Por outro lado, os híbridos estão bombando, com um aumento de 27%. Diante disso, a Ford já adiantou que adiou os próximos modelos de F-150 Lightning e E-Transit para 2028.

Plataforma Universal

O que está no coração dessa nova estratégia é a Plataforma Universal de EVs da Ford. É um conceito que remete aos dias do Modelo T e promete trazer elétricos que são acessíveis, divertidos de dirigir e com tecnologia de ponta. A ideia é usar uma arquitetura que reduz o número de peças e facilita todo o processo de produção, deixando tudo mais ágil.

Um exemplo que impressiona: o chicote elétrico dessa nova picape será 1,3 km mais curto e 10 kg mais leve do que o que é usado hoje. As baterias de lítio-ferro-fosfato (LFP) vão fazer parte da estrutura do veículo, funcionando como um assoalho e melhorando a estabilidade na direção. A Ford também revelou um novo método de montagem que promete ser 40% mais rápido do que os atuais.

Inspiração no Ford T

Doug Field, que está à frente da divisão de elétricos, diz que a inspiração na nova picape vem diretamente do Modelo T. A ideia é fazer algo simples, robusto e acessível, mas que não perca em desempenho e prazer ao dirigir. A picape promete uma aceleração de 0 a 100 km/h tão rápida quanto a de um Mustang EcoBoost, e mais espaço interno que um Toyota RAV4.

O projeto está recebendo incentivos do estado de Kentucky e envolve a expansão da planta de Louisville. Em Michigan, a fábrica BlueOval Battery Park começará a produção das novas baterias no ano que vem.

Juntos, os investimentos chegam a US$ 5 bilhões e visam reforçar a economia local com milhares de novos empregos. Farley destaca que a missão é encontrar soluções eficientes para produções que são, até então, complicadas e caras.

O nome da nova picape pode ser Ranchero, numa homenagem às antigas picapes que foram um sucesso entre 1957 e 1979. A Ford já deu o primeiro passo, renovando o registro desse nome nos Estados Unidos. As especificações, como autonomia e tempo de recarga, ainda estão por vir, mas dá para sentir que a Ford tudo está se preparando para dar um grande salto.