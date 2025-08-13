Números consolidados de 12 de agosto de 2025 são divulgados

A Rede Globo teve um desempenho destacado em um recente período de audiências, especialmente no horário nobre. O Jornal Nacional e a novela Vale Tudo alcançaram as suas melhores marcas de audiência do ano, refletindo um bom engajamento do público.

Esse bom resultado também beneficiou o reality show Chef de Alto Nível, que também registrou seu recorde de audiência, mostrando a força da programação da emissora.

Por outro lado, o programa Bom Dia & Cia, que enfrentou dificuldades e corria o risco de cancelamento, continua passando por uma queda significativa, o que fez com que o SBT se aproximasse mais da Band em termos de audiência do que da Record.

Na faixa da tarde, o programa Brasil Urgente conseguiu garantir o terceiro lugar na audiência ao superar o Aqui Agora, outro programa de destaque na programação de sua rede.

A seguir, estão os números consolidados de audiência referentes ao dia 12 de agosto de 2025, mostrando como cada programa se saiu:

Audiências do dia 12 de agosto de 2025

Globo:

Hora Um: 4,3

Bom Dia SP: 8,3

Bom Dia Brasil: 8,7

Encontro com Patrícia Poeta: 7,4

Mais Você: 7,6

SP1: 10,5

Globo Esporte: 10,5

Jornal Hoje: 10,7

Edição Especial: História de Amor: 12,0

Sessão da Tarde (Marley & Eu): 10,5

SPTV: 13,9

Vale a Pena Ver de Novo (A Viagem): 17,7

Êta Mundo Melhor!: 20,4

SP2: 23,4

Dona de Mim: 23,3

Jornal Nacional: 25,3

Vale Tudo: 25,9

Chef de Alto Nível: 15,8

Profissão Repórter: 10,8

Jornal da Globo: 7,0

Conversa com Bial: 4,6

Dona de Mim (reapresentação): 3,5

Comédia na Madruga (Vai Que Cola): 3,1

Record:

Balanço Geral Manhã: 1,2

Balanço Geral Manhã SP: 3,3

Fala Brasil: 3,9

Hoje em Dia: 4,0

Balanço Geral SP: 5,0

Igrejas e Universais: 5,8

Jornal da Record: 7,1

Cidade Alerta SP: 7,9

SBT:

SBT Manhã: 2,1

Bom Dia & Cia: 1,3

Primeiro Impacto: 2,1

Casos de Família: 2,5

Programa do Ratinho: 3,7

Band:

Brasil Urgente: 2,8

Cidade Alerta: 3,9

Jornal da Band: 3,3

RedeTV:

A Tarde é Sua: 1,0

TV Fama: 0,9

Esses números refletem a realidade da audiência na capital paulista e são uma importante referência para o mercado publicitário. Em 2025, um ponto de audiência corresponde a 77.488 residências assistindo na Grande São Paulo.