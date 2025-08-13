Notícias

Números consolidados de 12 de agosto de 2025 são divulgados

Cena de Vale Tudo. Foto: Divulgação/Globo
confira os números consolidados de 12/08/2025

A Rede Globo teve um desempenho destacado em um recente período de audiências, especialmente no horário nobre. O Jornal Nacional e a novela Vale Tudo alcançaram as suas melhores marcas de audiência do ano, refletindo um bom engajamento do público.

Esse bom resultado também beneficiou o reality show Chef de Alto Nível, que também registrou seu recorde de audiência, mostrando a força da programação da emissora.

Por outro lado, o programa Bom Dia & Cia, que enfrentou dificuldades e corria o risco de cancelamento, continua passando por uma queda significativa, o que fez com que o SBT se aproximasse mais da Band em termos de audiência do que da Record.

Na faixa da tarde, o programa Brasil Urgente conseguiu garantir o terceiro lugar na audiência ao superar o Aqui Agora, outro programa de destaque na programação de sua rede.

A seguir, estão os números consolidados de audiência referentes ao dia 12 de agosto de 2025, mostrando como cada programa se saiu:

Audiências do dia 12 de agosto de 2025

Globo:

  • Hora Um: 4,3
  • Bom Dia SP: 8,3
  • Bom Dia Brasil: 8,7
  • Encontro com Patrícia Poeta: 7,4
  • Mais Você: 7,6
  • SP1: 10,5
  • Globo Esporte: 10,5
  • Jornal Hoje: 10,7
  • Edição Especial: História de Amor: 12,0
  • Sessão da Tarde (Marley & Eu): 10,5
  • SPTV: 13,9
  • Vale a Pena Ver de Novo (A Viagem): 17,7
  • Êta Mundo Melhor!: 20,4
  • SP2: 23,4
  • Dona de Mim: 23,3
  • Jornal Nacional: 25,3
  • Vale Tudo: 25,9
  • Chef de Alto Nível: 15,8
  • Profissão Repórter: 10,8
  • Jornal da Globo: 7,0
  • Conversa com Bial: 4,6
  • Dona de Mim (reapresentação): 3,5
  • Comédia na Madruga (Vai Que Cola): 3,1

Record:

  • Balanço Geral Manhã: 1,2
  • Balanço Geral Manhã SP: 3,3
  • Fala Brasil: 3,9
  • Hoje em Dia: 4,0
  • Balanço Geral SP: 5,0
  • Igrejas e Universais: 5,8
  • Jornal da Record: 7,1
  • Cidade Alerta SP: 7,9

SBT:

  • SBT Manhã: 2,1
  • Bom Dia & Cia: 1,3
  • Primeiro Impacto: 2,1
  • Casos de Família: 2,5
  • Programa do Ratinho: 3,7

Band:

  • Brasil Urgente: 2,8
  • Cidade Alerta: 3,9
  • Jornal da Band: 3,3

RedeTV:

  • A Tarde é Sua: 1,0
  • TV Fama: 0,9

Esses números refletem a realidade da audiência na capital paulista e são uma importante referência para o mercado publicitário. Em 2025, um ponto de audiência corresponde a 77.488 residências assistindo na Grande São Paulo.

