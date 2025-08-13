Números consolidados de 12 de agosto de 2025 são divulgados

A Rede Globo teve um desempenho destacado em um recente período de audiências, especialmente no horário nobre. O Jornal Nacional e a novela Vale Tudo alcançaram as suas melhores marcas de audiência do ano, refletindo um bom engajamento do público.
Esse bom resultado também beneficiou o reality show Chef de Alto Nível, que também registrou seu recorde de audiência, mostrando a força da programação da emissora.
Por outro lado, o programa Bom Dia & Cia, que enfrentou dificuldades e corria o risco de cancelamento, continua passando por uma queda significativa, o que fez com que o SBT se aproximasse mais da Band em termos de audiência do que da Record.
Na faixa da tarde, o programa Brasil Urgente conseguiu garantir o terceiro lugar na audiência ao superar o Aqui Agora, outro programa de destaque na programação de sua rede.
A seguir, estão os números consolidados de audiência referentes ao dia 12 de agosto de 2025, mostrando como cada programa se saiu:
Audiências do dia 12 de agosto de 2025
Globo:
- Hora Um: 4,3
- Bom Dia SP: 8,3
- Bom Dia Brasil: 8,7
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,4
- Mais Você: 7,6
- SP1: 10,5
- Globo Esporte: 10,5
- Jornal Hoje: 10,7
- Edição Especial: História de Amor: 12,0
- Sessão da Tarde (Marley & Eu): 10,5
- SPTV: 13,9
- Vale a Pena Ver de Novo (A Viagem): 17,7
- Êta Mundo Melhor!: 20,4
- SP2: 23,4
- Dona de Mim: 23,3
- Jornal Nacional: 25,3
- Vale Tudo: 25,9
- Chef de Alto Nível: 15,8
- Profissão Repórter: 10,8
- Jornal da Globo: 7,0
- Conversa com Bial: 4,6
- Dona de Mim (reapresentação): 3,5
- Comédia na Madruga (Vai Que Cola): 3,1
Record:
- Balanço Geral Manhã: 1,2
- Balanço Geral Manhã SP: 3,3
- Fala Brasil: 3,9
- Hoje em Dia: 4,0
- Balanço Geral SP: 5,0
- Igrejas e Universais: 5,8
- Jornal da Record: 7,1
- Cidade Alerta SP: 7,9
SBT:
- SBT Manhã: 2,1
- Bom Dia & Cia: 1,3
- Primeiro Impacto: 2,1
- Casos de Família: 2,5
- Programa do Ratinho: 3,7
Band:
- Brasil Urgente: 2,8
- Cidade Alerta: 3,9
- Jornal da Band: 3,3
RedeTV:
- A Tarde é Sua: 1,0
- TV Fama: 0,9
Esses números refletem a realidade da audiência na capital paulista e são uma importante referência para o mercado publicitário. Em 2025, um ponto de audiência corresponde a 77.488 residências assistindo na Grande São Paulo.