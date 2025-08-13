Walcyr Carrasco desenvolve série sobre abandono de idosos na Globo

A Globo está se preparando para a estreia de uma nova novela, prevista para maio de 2026. A produção, que ainda está sendo gravada, é escrita por Walcyr Carrasco e se chama "Quem Ama Cuida". A trama vai abordar o abandono de idosos, um tema bastante pertinente e atual.

Enredo e Conflitos

A história gira em torno de um personagem que se sente negligenciado pelos próprios filhos durante os últimos anos de sua vida. Após sua morte, ele surpreende a todos ao deixar a maior parte de sua herança para a enfermeira que cuidou dele. Essa decisão gera uma série de disputas judiciais, já que, segundo a legislação brasileira, os filhos têm direito a herança, a não ser que haja um motivo válido para serem deserdados, como abandono ou agressões.

Na trama, a enfermeira e o falecido se envolvem em uma intensa batalha na Justiça, onde ela precisa provar que foi realmente abandonada pelos filhos para conseguir sua parte da herança. A situação se complica ainda mais quando surgem acusações de que ela teria planejado tudo para se beneficiar da situação, levantando questões morais sobre quem é realmente a vítima e quem é o culpado.

Expectativas e Elenco

Embora a direção da novela ainda não tenha sido divulgada, "Quem Ama Cuida" promete seguir a tradição de Walcyr Carrasco, conhecido por suas histórias cheias de reviravoltas e dilemas éticos. O elenco contará com atores renomados, como Rodrigo Faro, Eliane Giardini, Bianca Bin e Mariana Ximenes, trazendo um grande apelo popular.

A novela será exibida no horário nobre, logo após "Três Graças", e pretende envolver o público com uma narrativa emocionalmente intensa. Ao tratar de questões como abandono de idosos e conflitos familiares, "Quem Ama Cuida" se posiciona como uma produção socialmente relevante, que busca provocar reflexões sobre temas sensíveis da sociedade contemporânea.