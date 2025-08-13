Ford reduz preço da Ranger XLS em R$ 31 mil para CNPJ

A Ford Ranger XL continua firme e forte no mercado, especialmente voltada para empresas e produtores rurais. Durante agosto, ela está disponível através de vendas diretas e, mesmo que o desconto esteja um pouco menor que o do mês passado, ainda é uma ótima oportunidade. A redução foi de cerca de R$ 3.100, então não dá pra deixar passar!

Essa picape impressiona com sua capacidade de carga de 1.037 kg na versão 2026, mostrando que não é só mais uma caminhonete no meio do trânsito. Se você está de olho numa Ranger XL 2.0 AT 4×4, o preço sugerido é de R$ 264.200, mas para o pessoal que tem CNPJ ou é produtor rural, o valor cai para R$ 225.000. Aproveitar esse desconto de R$ 39.200 é um baita negócio!

Potência e Tração

Sob o capô, você vai encontrar um motor 2.0 turbo de quatro cilindros, da linha Panther, que entrega 170 cv a 3.500 rpm e um torque de 41,3 kgfm a 2.000 rpm. Isso significa que, na hora de encarar uma subida ou uma estrada de chão, você não vai passar sufoco. A transmissão é manual de seis marchas, e a tração 4×4 com opção de reduzida é perfeita para quem precisa de força e controle em terrenos complicados.

Visual e Equipamentos

Agora, se o visual mais simples não te desanima, a Ranger XL MT é equipada com para-choques sem pintura e rodas de ferro com calotas. Pra quem se preocupa com a segurança, ela vem com 7 airbags, controles de estabilidade e tração, além de ar-condicionado digital e piloto automático com limitador de velocidade. Ninguém quer perder o controle na estrada, certo?

E se você curte tecnologia, a Ranger não deixa a desejar. Vem com um painel de instrumentos digital de 8″, central multimídia vertical de 10″, que é compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. E o melhor, o acendimento automático dos faróis é aquele toque a mais que ajuda bastante, especialmente à noite.

Desempenho e Dimensões

Esse modelo está preparado para enfrentar até 80 centímetros de alagamento, o que é muito útil pra quem vive em regiões onde a chuva aperta. Ah, e o tanque de combustível é de 80 litros, ideal para longas jornadas sem precisar se preocupar em abastecer a cada quilômetro. As medidas são robustas: com 1,88 metro de altura, 2,20 metros de largura e 5,37 metros de comprimento, além de uma distância entre-eixos de 3,27 metros. Para quem gosta de uma picape espaçosa, essa é uma escolha certeira.

Preço Atualizado

Para facilitar, aqui está um resumo dos preços atualizados da Ford Ranger XL se você está pensando em adquiri-la:

Configurações Preços Geral Preços para CNPJ e PR Descontos XL 2.0 MT 4×4 R$ 264.200,00 R$ 225.000,00 R$ 39.200,00

Leve em consideração esses detalhes e prepare-se para rodar por aí com uma picape que promete muito! Com uma Ranger XL, você não está apenas adquirindo um carro: está investindo em um parceiro de trabalho e aventuras.