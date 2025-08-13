Preço e ficha técnica dos carros na Fipe

O Jeep Compass Série S 2026 chegou para quem busca um SUV completo. Essa nova versão é a mais equipada da linha e vem com o motor 1.3 T270 flex. Uma boa notícia para os apaixonados por carros: ele já chega com R$ 15.000 a menos no preço, custando R$ 236.990. No lineup, ele fica entre as versões Sport e Longitude, ficando abaixo da versão mais chique, a Blackhawk 2.0 Hurricane.

Sob o capô, o motor 1.3 turbo flex oferece uma potência de até 176 cv e torque de 27,5 kgfm. Para quem gosta de aceleração, o Compass promete ir de 0 a 100 km/h em apenas 9,8 segundos. E para quem se preocupa com o consumo, os números do Inmetro indicam que, com etanol, o carro roda cerca de 7,3 km/l na cidade e 8,6 km/l na estrada. Se você optar por gasolina, esses números melhoram, chegando a 10,1 km/l na cidade e 12 km/l na estrada. Não é fácil encontrar um SUV com esse balanço entre potência e eficiência!

Nos primeiros sete meses de 2025, o Jeep Compass teve um desempenho de 32.468 unidades vendidas, segundo a Fenabrave. No mesmo período, o rival Toyota Corolla Cross se destacou, vendendo 36.957 unidades, enquanto o Caoa Chery Tiggo 7 ficou com 17.905 unidades.

Equipamentos do Jeep Compass Série S 2026

Quando o assunto é tecnologia e conforto, o Jeep Compass Série S 2026 não decepciona. Ele vem equipado com um monitoramento de pontos cegos, um assistente de estacionamento que pode salvar muitas manobras complicadas, e sensores na parte dianteira. As partes plásticas recebendo a mesma pintura da carroceria fazem uma diferença na estética, enquanto os retrovisores externos com rebatimento automático são um toque a mais de sofisticação.

Outra novidade são os bancos do motorista e do passageiro que são elétricos, e as imponentes rodas de 19 polegadas para um visual esportivo. O teto solar panorâmico é perfeito para aqueles passeios à beira-mar, trazendo mais natureza para dentro do carro.

E não para por aí! O carro também conta com abertura eletrônica do porta-malas com sensor de presença, uma central multimídia de 10,1 polegadas com GPS e comando de voz, além de um quadro de instrumentos de 10,25 polegadas. Para quem gosta de dirigir mais à vontade, o controle de cruzeiro adaptativo e o assistente ativo de direção são grandes aliados nas estradas.

Entre outros recursos estão a comutação automática dos faróis, aviso de mudança de faixa, e um sistema de detecção de fadiga do motorista. A segurança é reforçada com seis airbags e um sistema de aviso de colisão frontal com frenagem de emergência, ideal para as cidades movimentadas que conhecemos.

Ficha Técnica do Jeep Compass Série S 2026

Motor 1.3 Turbo Câmbio Automática, 6 marchas Tração Dianteira Potência 185 cv a 5750 rpm (Etanol) Torque 27,5 kgfm a 1750 rpm (E/G) Velocidade Máxima 206 km/h Aceleração (0-100 km/h) 9,2 segundos Consumo na Cidade 7,2 km/l (Etanol) / 10,1 km/l (Gasolina) Consumo na Estrada 8,7 km/l (Etanol) / 12 km/l (Gasolina) Comprimento 4.404 mm Largura 1.819 mm Altura 1.632 mm Entre-eixos 2.636 mm Altura livre do solo 209 mm Capacidade do tanque de combustível 55 litros Capacidade do porta-malas 476 litros Rodas e Pneus Liga leve, 225/55 R18 Garantia total 60 meses

Esses detalhes mostram que o Jeep Compass Série S 2026 é uma opção forte para quem quer um SUV completo e recheado de tecnologia, ideal para encarar desde o trânsito das grandes cidades até as estradas mais desafiadoras.