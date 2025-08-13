Volkswagen reduz preço do Virtus Exclusive para PcD

O Volkswagen Virtus Exclusive continua no mercado, especialmente voltado para as vendas diretas para pessoas com deficiência. Durante o mês de agosto, o modelo mantém os preços próximos aos de julho, com as informações saindo do portal Fipe Carros. E a melhor parte? A versão topo de linha oferece isenção total de IPI e ainda conta com um bônus de fábrica.

A versão esportiva chamada Exclusive 250 TSI AT tem um preço sugerido de R$ 168.490,00 para o público geral. No entanto, para pessoas com deficiência que atendem aos critérios, o valor cai para R$ 133.599,97. Isso significa uma economia de impressionantes R$ 34.890,03! Como sempre, vale lembrar que os preços podem variar um pouco dependendo da região.

Um dos grandes atrativos do Virtus na categoria PcD é o porta-malas de 521 litros, que é um verdadeiro achado para quem precisa de espaço. Além disso, o espaço interno é bastante generoso, especialmente no banco de trás, onde os ocupantes podem aproveitar os 2,65 metros de entre-eixos — só para ter uma ideia, isso é apenas 5 cm menor que o entre-eixos do Toyota Corolla. O carro tem 4,56 metros de comprimento, 1,75 de largura e 1,49 de altura.

Falando em design, a configuração Exclusive traz rodas de liga leve de 18 polegadas, que combinam super bem com o visual esportivo dos para-choques. É aquele toque que faz a diferença quando você está na estrada, não acha?

Embaixo do capô, o Virtus esconde um motor 1.4 turbo flex de quatro cilindros, entregando até 150 cv e generosos 25,5 kgfm de torque. Com a transmissão automática de seis marchas (AQ250), a condução fica suave e cheia de potência — perfeita para quem adora dar aquele sprint na estrada.

No interior, esse modelo não decepciona. Vem com um painel digital de 10,25 polegadas e bancos que misturam tecido e couro sintético, oferecendo conforto e um toque de sofisticação. A central multimídia “VW Play” é outro destaque, com uma tela touchscreen de 10,1 polegadas e conectividade via App-Connect, ideal para aqueles momentos em que queremos navegar facilmente pelas playlists enquanto dirigimos.

E tem mais! O Virtus ainda vem com carregador de celular por indução, cintos de três pontos com ajuste, coluna de direção regulável e até frenagem automática pós-colisão — um recurso de segurança que traz mais tranquilidade para quem roda por aí, especialmente em grandes centros.

Vamos conferir rapidamente os preços atualizados do Volkswagen Virtus Exclusive para PcD em agosto de 2025?

Configurações Preço geral Preço para PcD Descontos Exclusive 250 TSI AT R$ 168.490,00 R$ 133.599,97 R$ 34.890,03

Se você está em busca de um sedã que alia espaço, conforto e uma pitada de esportividade, o Volkswagen Virtus Exclusive pode ser uma ótima opção.