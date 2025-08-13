Ford planeja voltar aos carros com apoio da Volkswagen

Lembra como a Ford costumava ser sinônimo de carros acessíveis e práticos? Pois é, a marca ainda vende carros, mas hoje a coisa está bem diferente. O Mustang virou um item de colecionador e até o Taurus ficou restrito a alguns mercados. Mas calma, porque novidades estão por vir! William Clay Ford Jr., aquele que é bisneto do fundador Henry Ford e presidente da empresa desde 2006, promete que a Ford vai lançar mais modelos, além das picapes, SUVs e vans que tomaram conta das prateleiras.

Em uma conversa descontraída com a Autocar, “Bill” Ford reconheceu que a Ford ficou um pouco sem graça na seção de carros de passeio. Depois de aposentar modelos como o Ka, Fiesta, Focus e Fusion, a oferta da Ford se tornou bem limitada. Ele até comentou que estão trabalhando numa estratégia para mudar isso: “Estamos projetando um futuro onde vocês ficarão bem surpresos com o que vem por aí”, disse ele, com aquele sorriso esperançoso.

Agora, será que esses carros vão dar as caras na América do Sul ou nos Estados Unidos? Ainda não dá para afirmar, mas ouvi rumores sobre um Mustang sedã de quatro portas, carinhosamente chamado de “Mach 4”. Porém, não passou de boato, até agora.

Na Europa, a situação parece mais animadora. Um relatório da Automobilwoche revelou que os concessionários foram informados sobre novos modelos a caminho. A Ford decidiu abandonar a ideia de vender apenas elétricos no continente até 2030. Isso significa que podemos esperar alguns lançamentos com motores a combustão, o que parece uma jogada inteligente, já que carros como a Explorer e Capri elétricos não estão vendendo muito bem.

O Retorno da Autolatina?

Com toda essa mudança, a parceria com a Volkswagen pode ganhar força. Hoje, vocês podem ver a Amarok européia, que se baseia na Ford Ranger, e uma cooperação em elétricos. Se essa colaboração se estender para carros a combustão, podem apostar que será um retorno às tradições da Autolatina, quando as duas marcas compartilhavam plataformas e tecnologia entre o fim dos anos 1980 e meados de 1990.

Martin Sanders, que está à frente das vendas e marketing da VW e já foi líder da Ford Europa, deixou claro que essa colaboração está longe de ser descartada. “Nós não estamos aqui para fechar portas,” ele disse, com um ar esperançoso. Embora não tenha detalhado se estamos falando de novos elétricos ou combustíveis, a possibilidade está ao redor.

Recentemente, o CEO da Ford, Jim Farley, disse que a empresa estava “saindo do negócio de carros sem emoção e entrando no universo dos ícones”. Ele comentou que esses carros “sem graça” tinham seu público, mas não valiam mais o investimento. No final, a Ford preferiu focar nas picapes e outros segmentos que fazem mais caixa. Para esses novos modelos, a expectativa é que a conta feche melhor. Não sabemos se a Ford seguirá seu próprio caminho ou se vai contar com o apoio da VW, mas uma coisa é certa: os carros de passeio estão voltando!