Polo assume liderança de vendas em agosto, revela Fipe Carros

Desde que o governo federal lançou aquele programa que praticamente zerou o IPI para os carros 1.0, a história do Volkswagen Polo tomou um novo rumo. Antes, tinha muita gente achando que ele perderia espaço com a chegada do Tera, especialmente porque a própria Volkswagen colocou uma expectativa alta nesse SUV compacto, tentando torná-lo o campeão de vendas.

Mas o que aconteceu? O Polo foi adaptado! Agora, ele está disponível em todas as suas três versões qualificadas para o programa: Track, Robust e TSI. Essa última, que tinha saído de linha, voltou justamente para aproveitar o incentivo – uma estratégia inteligente que com certeza atraiu a atenção dos apaixonados por carros.

E os resultados estão aí! O governo já considera a medida um sucesso. Só em julho, as vendas dos carros 1.0 aumentaram 13% em comparação a junho. No mercado, o Polo se destacou, com quase 1.500 unidades a mais em julho em relação ao mês anterior. Não é pouco, né? De acordo com a Fenabrave, até 12 de agosto, o Polo emplacou 4.190 unidades, liderando o ranking geral de vendas — mesmo que tenha sentido uma queda de 15% em relação a julho. No total de 2025, ele já soma mais de 74.000 unidades vendidas.

Para dar uma ideia do aumento nas vendas, em janeiro, o Polo começou com 5.801 unidades, e foi subindo mês a mês até chegar em julho com 12.940. Observe como o carro se consagrou mês a mês:

Janeiro : 5.801 unidades

: 5.801 unidades Fevereiro : 7.961 unidades

: 7.961 unidades Março : 8.120 unidades

: 8.120 unidades Abril : 10.932 unidades

: 10.932 unidades Maio : 12.911 unidades

: 12.911 unidades Junho : 11.492 unidades

: 11.492 unidades Julho: 12.940 unidades

E o que dizer do Hyundai HB20? Ele segue na cola do Polo com 4.089 unidades em julho. A diferença para a Fiat Strada é mínima, com apenas 4.082 emplacamentos. O Fiat Argo também mostrou serviço, com 3.361 vendas.

Se você é fã de SUVs, o Toyota Corolla Cross está liderando as vendas em agosto, com 2.875 unidades vendidas. Também não podemos esquecer do Volkswagen T-Cross e do Hyundai Creta, que vêm logo atrás, disputando a preferência do público.

Por fim, não deixa de notar que o novo Volkswagen Tera também vem se adaptando e, no seu segundo mês, já registrou 3.244 emplacamentos, superando o número inicial de 2.555 de junho. Ele ainda está atrás de concorrentes como o Renault Kardian, mas é interessante ver como o mercado se movimenta.

E não há como negar: as novas estratégias estão mudando o jogo! Cada vez mais apaixonados por carros estão de olho nas novidades e nos números das vendas. É um verdadeiro espetáculo sobre rodas!