Notícias

Câmara Legislativa do DF avança com projeto do Plano Diretor

Autor Diogo Sobral
Câmara Legislativa do DF inicia tramitação do projeto do Plano Diretor
Câmara Legislativa do DF inicia tramitação do projeto do Plano Diretor

Nesta terça-feira (12), o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot) começou a ser discutido na Câmara Legislativa do DF (CLDF). A proposta, apresentada na forma do projeto de lei complementar nº 78/2025, foi enviada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) na última sexta-feira (8) e abrange cinco pontos principais.

Os eixos do projeto são:

1. Estruturação do território em macrozonas urbanas.

2. Definições de zonas específicas com critérios e parâmetros diferenciados para uso e ocupação do solo.

3. Inclusão de conceitos e ferramentas modernas de política urbana, baseados no Estatuto da Cidade e em outras legislações sobre o assunto.

4. Reforço das políticas voltadas à habitação de interesse social.

5. Criação de instrumentos específicos para lidar com as mudanças climáticas.

O governo ressalta que a proposta foi elaborada com a participação de técnicos e da sociedade. Ela visa promover melhorias significativas na organização territorial, alinhando diretrizes aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 e aos desafios atuais relacionados à urbanização, sustentabilidade ambiental, mobilidade, habitação, desenvolvimento rural e mudanças climáticas.

No mês passado, o Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (Conplan), um órgão ligado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), aprovou a versão final do anteprojeto.

O Pdot é fundamental para a política territorial do DF, orientando tanto o setor público quanto o privado na gestão e no desenvolvimento das áreas urbanas, de expansão urbana e rurais. A versão atual do Pdot data de 2009 e exige revisão a cada dez anos. Embora o processo de revisão tenha começado em 2019, foi interrompido devido à pandemia de covid-19. A nova revisão busca atualizar o plano às demandas atuais de crescimento urbano e territorial do DF.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

você pode gostar também Mais do autor