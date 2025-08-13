Preços de agosto atualizados – Fipe Carros

O Nissan Kicks 2026 chegou com tudo, trazendo uma repaginada bem legal! Ele vem com uma carroceria maior, motor turbo e quatro versões de acabamento que variam de R$ 164.990 a R$ 199.000. Para quem já conhece o modelo antigo, prepare-se: este novo Kicks praticamente não aproveita nada da versão anterior, que agora é vendida como Kicks Play, equipando-se com motor 1.6 aspirado.
Quando olhamos para o visual, o SUV aposta em linhas mais limpas e elegantes. Os faróis e lanternas de LED dão um toque moderno e as rodas podem chegar a 19 polegadas! Na traseira, uma faixa preta conecta as lanternas, o que transmite uma sensação de robustez e sofisticação — ideal para quem aprecia um carro bem estiloso, não é?
O interior também recebeu uma atenção especial. Na versão Advance, você encontra superfícies macias, couro nas portas e detalhes em aço escovado. Já se você optar pela configuração Platinum, pode esperar por duas telas de 12,3” em alta definição e um painel totalmente digital, além da central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay sem fio — uma mão na roda para quem vive conectado!
O novo Kicks cresceu em dimensões e se aproxima dos SUVs médios. Agora, ele tem 4,37 metros de comprimento, o que significa mais espaço para a família ou as malas na viagem. O porta-malas também aumentou, passando de 432 para 470 litros. Para quem gosta de viajar e precisa de espaço, isso com certeza é uma vantagem!
Um ponto importante para quem está pensando em adquirir o Kicks é o seguro. De acordo com uma pesquisa do portal Fipe Carros junto à Youse Seguros, o seguro para a versão de entrada Sense 1.0T AT começa em R$ 1.920,48. Para o modelo top de linha, a Platinum 1.0T AT, o seguro pode chegar a R$ 4.819,71 no pacote mais completo. Isso mostra que o preço do seguro pode variar bastante dependendo do modelo e da região.
Preço do seguro do Nissan Kicks 2026
A pesquisa também mostrou que o preço do seguro é influenciado pela localização. O exemplo foi de um homem de 38 anos, solteiro, que mora em Fortaleza (CE) e tem garagem. Vale lembrar que o preço do seguro pode mudar não só de cidade para cidade, mas também entre bairros na mesma localidade.
|Configuração
|Preço de Tabela
|Plano Básico
|Plano Médio
|Plano Completo
|Sense 1.0T AT
|R$ 164.990,00
|R$ 1.920,48
|R$ 2.534,85
|R$ 4.254,56
|Advance 1.0T AT
|R$ 175.990,00
|R$ 2.065,27
|R$ 2.678,19
|R$ 4.574,57
|Exclusive 1.0T AT
|R$ 182.490,00
|R$ 2.092,12
|R$ 2.704,77
|R$ 4.633,93
|Platinum 1.0T AT
|R$ 199.000,00
|R$ 2.176,19
|R$ 2.788,00
|R$ 4.819,71
Revisões do Nissan Kicks 2026
As revisões do Kicks devem ser feitas a cada 10 mil km ou uma vez por ano, o que ocorrer primeiro. Esses valores são válidos até agosto de 2025, então é bom ficar atento, já que podem variar conforme a região.
O chamado pacote especial de revisão cobre a mão de obra para troca das peças necessárias e a checagem dos itens previstos para cada quilometragem. Essa parte é definida pela própria Nissan e já está inclusa nos preços.
Até os 120 mil km, o custo das revisões programadas gira em torno de R$ 4.944. Aqui está uma ideia de como fica o valor das revisões:
- Revisão 10.000 km – R$ 795,00
- Revisão 20.000 km – R$ 552,00
- Revisão 30.000 km – R$ 465,00
- Revisão 40.000 km – R$ 1.182,00
- Revisão 50.000 km – R$ 897,00
- Revisão 60.000 km – R$ 1.053,00
Se você é um apaixonado por carros e está considerando o Nissan Kicks, essas informações podem ajudar bastante na sua decisão. Afinal, um carro é como um membro da família, e é bom saber em que estamos investindo!