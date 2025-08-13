Preços de agosto atualizados – Fipe Carros

O Nissan Kicks 2026 chegou com tudo, trazendo uma repaginada bem legal! Ele vem com uma carroceria maior, motor turbo e quatro versões de acabamento que variam de R$ 164.990 a R$ 199.000. Para quem já conhece o modelo antigo, prepare-se: este novo Kicks praticamente não aproveita nada da versão anterior, que agora é vendida como Kicks Play, equipando-se com motor 1.6 aspirado.

Quando olhamos para o visual, o SUV aposta em linhas mais limpas e elegantes. Os faróis e lanternas de LED dão um toque moderno e as rodas podem chegar a 19 polegadas! Na traseira, uma faixa preta conecta as lanternas, o que transmite uma sensação de robustez e sofisticação — ideal para quem aprecia um carro bem estiloso, não é?

O interior também recebeu uma atenção especial. Na versão Advance, você encontra superfícies macias, couro nas portas e detalhes em aço escovado. Já se você optar pela configuração Platinum, pode esperar por duas telas de 12,3” em alta definição e um painel totalmente digital, além da central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay sem fio — uma mão na roda para quem vive conectado!

O novo Kicks cresceu em dimensões e se aproxima dos SUVs médios. Agora, ele tem 4,37 metros de comprimento, o que significa mais espaço para a família ou as malas na viagem. O porta-malas também aumentou, passando de 432 para 470 litros. Para quem gosta de viajar e precisa de espaço, isso com certeza é uma vantagem!

Um ponto importante para quem está pensando em adquirir o Kicks é o seguro. De acordo com uma pesquisa do portal Fipe Carros junto à Youse Seguros, o seguro para a versão de entrada Sense 1.0T AT começa em R$ 1.920,48. Para o modelo top de linha, a Platinum 1.0T AT, o seguro pode chegar a R$ 4.819,71 no pacote mais completo. Isso mostra que o preço do seguro pode variar bastante dependendo do modelo e da região.

Preço do seguro do Nissan Kicks 2026

A pesquisa também mostrou que o preço do seguro é influenciado pela localização. O exemplo foi de um homem de 38 anos, solteiro, que mora em Fortaleza (CE) e tem garagem. Vale lembrar que o preço do seguro pode mudar não só de cidade para cidade, mas também entre bairros na mesma localidade.

Configuração Preço de Tabela Plano Básico Plano Médio Plano Completo Sense 1.0T AT R$ 164.990,00 R$ 1.920,48 R$ 2.534,85 R$ 4.254,56 Advance 1.0T AT R$ 175.990,00 R$ 2.065,27 R$ 2.678,19 R$ 4.574,57 Exclusive 1.0T AT R$ 182.490,00 R$ 2.092,12 R$ 2.704,77 R$ 4.633,93 Platinum 1.0T AT R$ 199.000,00 R$ 2.176,19 R$ 2.788,00 R$ 4.819,71

Revisões do Nissan Kicks 2026

As revisões do Kicks devem ser feitas a cada 10 mil km ou uma vez por ano, o que ocorrer primeiro. Esses valores são válidos até agosto de 2025, então é bom ficar atento, já que podem variar conforme a região.

O chamado pacote especial de revisão cobre a mão de obra para troca das peças necessárias e a checagem dos itens previstos para cada quilometragem. Essa parte é definida pela própria Nissan e já está inclusa nos preços.

Até os 120 mil km, o custo das revisões programadas gira em torno de R$ 4.944. Aqui está uma ideia de como fica o valor das revisões:

Revisão 10.000 km – R$ 795,00

Revisão 20.000 km – R$ 552,00

Revisão 30.000 km – R$ 465,00

Revisão 40.000 km – R$ 1.182,00

Revisão 50.000 km – R$ 897,00

Revisão 60.000 km – R$ 1.053,00

Se você é um apaixonado por carros e está considerando o Nissan Kicks, essas informações podem ajudar bastante na sua decisão. Afinal, um carro é como um membro da família, e é bom saber em que estamos investindo!