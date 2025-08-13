Critérios da tabela Fipe para avaliação de preços de carros

A partir de terça-feira, 12 de agosto, uma novidade bacana entra em cena: a CNH Social! Agora, brasileiro de baixa renda pode conquistar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem gastar um centavo. E, a grana para bancar isso vem daquelas multas de trânsito que todo mundo gosta de evitar. É uma mudança que vale a pena!

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou essa medida em junho. Como em tudo que é novo, ainda vai rolar uma regulamentação para organizar como essa CNH Social vai funcionar em cada estado. Isso significa que cada Detran terá liberdade para decidir como vai rolar as inscrições e os critérios de participação. Mas a boa notícia é que, atualmente, pelo menos 18 estados já estão na briga e oferecem programas semelhantes para disponibilizar a habilitação de graça.

Para conseguir esse benefício, você precisa ter 18 anos ou mais, estar registrado no CadÚnico e ter uma renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa – isso dá cerca de R$ 706. E o melhor de tudo? A CNH Social cobre todas as etapas: os exames médicos e psicológicos, aulas teóricas e práticas, as taxas de prova, e até uma segunda chance pra quem não passar na primeira.

O objetivo por trás dessa iniciativa é simples, mas poderoso: aumentar o acesso à mobilidade e dar uma mãozinha no mercado de trabalho, especialmente para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Dados mostram que, até agora, tinha cerca de 55 milhões de homens com CNH, enquanto apenas 31 milhões de mulheres tinham a carteira. É um bom passo para equilibrar essa balança.

Mas nem tudo são flores. A implementação do projeto gerou um certo alvoroço entre os Detrans e a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Alguns órgãos estaduais sentiram que o governo federal não se comunicou bem e isso acabou confundindo a galera. Afinal, muitos estados já tinham seus próprios programas que funcionam muito bem.

Um bom exemplo é o que acontece em Mato Grosso do Sul. Por lá, um novo edital do CNH MS Social só vai ser divulgado após uma definição de uma proposta que está rolando no Ministério dos Transportes. Essa proposta pode mudar a regra do jogo, tornando opcional a frequência em autoescolas, o que impactaria diretamente como o programa seria executado.

Então, se você tem interesse em obter essa CNH Social, vale ficar ligado nas novidades. A regulamentação oficial vai sair em breve, e é importante estar atento para não cair em golpes, viu? Não vai ter nenhuma taxa para se inscrever ou participar, e você pode encontrar informações corretas nos sites dos governos estaduais e dos Detrans.