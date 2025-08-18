Volkswagen Virtus Highline para PcD tem desconto de R$ 28 mil

O Volkswagen Virtus Highline está com uma ótima notícia para quem é apaixonado por carros e se enquadra na categoria de pessoas com deficiência (PcD). A marca continua oferecendo essa versão na campanha de vendas diretas, que vai até o final de agosto. E vamos combinar: essa versão topo de linha é cheia de itens de série, além de um porta-malas com 521 litros de espaço. Para quem se beneficia da isenção total de IPI, a diferença no bolso é uma mão na roda.

Por falar em valores, a versão Highline 200 TSI AT sai por R$ 155.490,00 para o público em geral. Mas, para as PcDs, o preço vai para R$ 127.410,82 — uma economia de R$ 28.079,18. Essa informação vem confirmada pelo site da Fipe Carros, mas sempre bom lembrar que os valores podem variar conforme a região onde você está.

Design e Medidas do Virtus 2026

Entrando no quesito design, a linha 2026 do Virtus não trouxe muitas mudanças visuais. Na frente, ele mantém as luzes diurnas de LED (DRL), enquanto os faróis de neblina seguem um estilo que lembra o Nivus antigo. As lanternas traseiras têm um formato bem legal, são mais retas e têm um acabamento escurecido, estendendo-se até as laterais — perfeito para dar um charme extra ao sedã.

E as medidas? O Virtus 2026 possui um entre-eixos de 2,65 metros, ótimo para garantir espaço interno, ficando só 5 cm atrás do Toyota Corolla. No total, ele tem 4,56 m de comprimento, 1,75 m de largura e 1,49 m de altura. Entretanto, por dentro, o acabamento é bem simples, predominando o plástico rígido nos painéis.

Performance e Tecnologias

Sob o capô, o Virtus Highline continua firme com o motor 1.0 turbo flex de três cilindros. Agora, ele entrega até 128 cv de potência e 20,4 kgfm de torque. O câmbio automático de seis marchas (AQ200) garante uma dirigibilidade tranquila, perfeita para o dia a dia e viagens.

Falando em conforto, o Virtus Highline vem equipado com rodas de liga leve de 17″, painel digital de 10,25″, ar-condicionado digital Climatronic e uma central multimídia Volkswagen Play de 10,1″ com suporte a Android Auto e Apple CarPlay. E se você já ficou em um buraco no trânsito, sabe o quanto a câmera traseira e os faróis de neblina com função "Cornering Light" fazem a diferença na hora de manobrar.

Recursos Adicionais

Nesse modelo, você também encontra um pacote de segurança interessante, incluindo assistente de faixa (Lane Assist), sensores de chuva e luz, além de um sistema de reconhecimento de cansaço. E quem não gosta de um acabamento caprichado? Os sobretapetes em carpete são um toque extra que chama a atenção.

Se você está pensando em adquirir um sedã que une conforto, potência e tecnologia, vale a pena considerar o Volkswagen Virtus Highline. Afinal, uma opção com tantos recursos e um bom desconto para PcDs é sempre uma boa pedida!