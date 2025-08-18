Fiat reduz preço da Toro Endurance 2026 em R$ 38 mil para CNPJ

A Fiat traz novidades na picape Toro Endurance TURBO 270 FLEX, ano/modelo 2025/2026. Essa belezura, disponível na cor Branco Ambiente, está com uma promoção incrível para microempresas e produtores rurais com CNPJ e inscrição estadual ativa.

O preço sugerido para o público geral da versão Endurance T270 Flex AT6 é de R$ 160.990,00. Mas, para quem atua na agricultura ou microempresas, o valor despenca para R$ 135.231,60, uma economia de R$ 25.758,40. E esse valor chegou pra gente direto da fonte, no site oficial da Fiat.

Sob o capô, a Toro conta com um motor 1.3 GSE T4, que combina tecnologia de injeção direta e é capaz de gerar 176 cv de potência e 27,5 kgfm de torque, seja com gasolina ou etanol. Para quem já enfrentou aquele trânsito ou subiu uma ladeira, sabe como um motor com bom torque faz diferença.

Design e Medidas

Essa nova versão mantém as proporções da versão anterior, com seus 4,95 metros de comprimento, 1,85 m de largura e 1,68 m de altura. O entre-eixos segue na casa dos 2,99 m, garantindo estabilidade. E a caçamba? Nada menos que 937 litros de capacidade, perfeita para carregar tudo que você precisa. Vale lembrar que a versão Endurance suporta até 750 kg de carga, ideal para quem precisa levar equipamentos ou fazer mudanças.

Melhorias de Freios e Conforto

Uma das mudanças mais esperadas pelos amantes da Fiat é a troca dos freios traseiros de tambor por discos. Essa atualização é uma questão de segurança e eficiência. Além disso, todos os modelos ganharam freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold, que é um verdadeiro alívio no dia a dia, especialmente em paradas em rampas.

Os detalhes de acabamento também receberam atenção! O câmbio agora tem uma nova manopla, e os bancos nas versões Endurance e Freedom têm novos tecidos, enquanto a versão Volcano apresenta uma combinação de vinil com couro, elevando o nível de conforto e sofisticação. O painel digital de 7 polegadas foi renovado, deixando a interface ainda mais amigável.

Equipamentos e Tecnologia

A Toro Endurance vem com um cluster digital de 7 polegadas e central multimídia da mesma medida, além de dois tweeters que garantem um som de qualidade para suas aventuras. O volante multifuncional, que ajusta tanto a altura quanto a profundidade, é um toque a mais para quem passa horas no trânsito.

Outros itens como a direção elétrica, vidros e travas elétricas, ar-condicionado e até seis airbags estão todos presentes, aumentando sua segurança e conforto. E quem já teve farol com LED sabe a diferença que esse tipo de iluminação faz à noite! Os faróis e lanternas traseiras são Full-LED, trazendo uma aparência moderna e garantindo visibilidade sem perder o estilo.

Comparativo de Preços

Para encerrar, aqui vai um resumo prático dos preços para a versão Endurance T270 Flex AT6:

Configuração Preço Geral Preço para CNPJ e PR Desconto Endurance T270 Flex AT6 R$ 160.990,00 R$ 135.231,60 R$ 25.758,40

Agora é hora de decidir se a Toro Endurance vai ser a parceira ideal para suas aventuras nas estradas ou para trabalhar firme na lida do dia a dia. A verdade é que, com tanto conforto e potência, ela promete agradar a muitos, seja na cidade ou na roça.