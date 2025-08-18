Renault Kardian recebe bônus de até R$ 20 mil com linha 2026

O Renault Kardian chegou como o primeiro SUV da nova fase da marca aqui no Brasil. Mas, para ser bem sincero, ele ainda está um passo atrás de seus concorrentes diretos. Nos primeiros sete meses de 2025, esse modelo emplacou apenas 11.616 unidades, enquanto o rival Fiat Pulse deslanchou com 25.104 unidades. É quase 14 mil carros a mais! E não podemos esquecer do Volkswagen Tera, que apesar de ter começado as vendas apenas em maio, já registrou 5.994 unidades. Ele promete seguir de perto o Kardian.

Perspectivas e Promoções

A boa notícia é que a Renault está se movimentando. Para se aproximar dos concorrentes, já está preparando a linha 2026 do Kardian. Nesse novo confronto, ele vai enfrentar não só o Tera e o Pulse, mas também o Citroën Basalt e o ainda a caminho Toyota Yaris Cross. Enquanto isso, a Renault solta promoções para o modelo atual, especialmente para a versão intermediária Techno.

Se você está curioso, a versão Techno, que tem preço sugerido de R$ 136.490, agora tem bônus que podem chegar até R$ 20 mil, reduzindo seu valor para R$ 116.490. Essa é uma jogada interessante, não é? Para quem quer financiar, a marca aceita uma entrada de 60% (R$ 71.712) e oferece 36 parcelas fixas de R$ 1.680,45, com taxa bem camarada de 0,99% ao mês. Mas é bom correr, pois essas condições são válidas até 31 de agosto de 2025 ou até acabar o estoque.

Equipamentos que Fazem a Diferença

Falando em equipamentos, a versão Techno é bem equipada. Tem console elevado com apoio de braço, um painel que dá gosto de ver, com material macio ao toque. Conta também com frenagem automática de emergência, freio de estacionamento elétrico e rodas de 17 polegadas. E, se você curte personalização, ainda pode escolher a pintura em duas cores, um charme a mais.

Por dentro, você encontra sensores de estacionamento, câmera de ré e um painel digital de 7 polegadas que traz tudo o que você precisa na palma da mão. Sem falar na central multimídia de 8 polegadas, que funciona tranquilamente com Android Auto e Apple CarPlay, retrovisores elétricos e ar-condicionado digital. Quem dirige muito sabe que um bom ar-condicionado faz a diferença nos dias quentes!

Desempenho e Novidades

O motor do Kardian continua sendo o 1.0 turbo flex de três cilindros, com 125 cv e 22,4 kgfm de torque. Ele é acompanhado de câmbio manual ou automatizado EDC de seis marchas, levando o carro de 0 a 100 km/h em cerca de 10 segundos. Um bom desempenho para quem está sempre na correria.

E as novidades não param! O Kardian 2026 vai trazer melhorias internas como uma central multimídia maior, de 10 polegadas, e um quadro de instrumentos digital com visuais renovados. O design da tela flutuante do painel vai perder aquelas bordas arredondadas do Duster, por um visual mais moderno. E vem a melhor parte: tudo isso deverá ser compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Imagine a facilidade de não precisar de cabos quando você quiser usar sua música ou GPS preferido!

Além disso, o interior vai ganhar um charme a mais com bancos e painel central em um elegante tom marrom. A famosa versão Premiere Edition será trocada pela nova Iconic, e a carroceria ainda terá a inscrição “Turbo 220” para deixar claro que o torque é destaque nesse modelo.

Sem dúvida, o Renault Kardian está se ajustando e promete ser uma opção interessante para quem busca um SUV com preço acessível e boas funcionalidades. Resta saber agora como ele vai se comportar nesse mercado tão competitivo.