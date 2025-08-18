Alckmin comemora aumento de 108% nas vendas com apoio do governo

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, trouxe uma notícia animadora para os amantes de carros: em julho, as vendas de carros sustentáveis aumentaram 108%! Essa notícia veio à tona durante uma visita à concessionária Primavia Fiat, em Brasília, onde ele destacou o impacto positivo do programa “Carro Sustentável”, que foi lançado no mês passado.

Esse programa zerou a alíquota do IPI para modelos nacionais que são mais leves e econômicos, além de serem fabricados com materiais recicláveis em maior proporção. É uma ótima jogada para incentivar o mercado e, claro, para dar um gás na economia.

Uma das grandes consequências dessa decisão foi a redução de até R$ 13 mil nos preços dos veículos de entrada. Isso fez com que muita gente conseguisse realizar o sonho do primeiro carro, principalmente aquelas famílias de baixa renda que, antes, não tinham essa possibilidade.

Mas não é só economia. Alckmin também frisou que essa mudança tem um caráter social e ambiental. Com preços mais acessíveis, mais pessoas podem adquirir um carro menos poluente. Ele disse: “É o carro de entrada, o mais barato, que muitas pessoas antes não conseguiam comprar. Agora têm acesso.” Isso é uma boa notícia para quem costuma pegar trânsito e sabe como carros eficientes ajudam a melhorar nossa qualidade de vida nas cidades.

Para se encaixar nessa categoria e aproveitar o IPI zero, os veículos devem emitir menos de 83 g de CO₂ por quilômetro, ser fabricados no Brasil e utilizar, pelo menos, 80% de materiais recicláveis. Isso significa que, além de mais acessíveis, esses carros ainda respeitam o meio ambiente.

Entre os modelos que se enquadram nessa nova proposta estão conhecidos como o Fiat Mobi, Argo, Cronos, Chevrolet Onix, Renault Kwid, Peugeot 208, Hyundai HB20, Citroën C3 e Volkswagen Polo. Por outro lado, carros turbo, híbridos, elétricos e importados estão de fora dessa lista, mas a ideia é que cada vez mais modelos sustentáveis cheguem ao mercado.

E tem mais: o governo está planejando estender essa iniciativa até 2026! A intenção é não apenas renovar a frota nacional, mas também dar uma força à produção local e investir em tecnologias mais limpas. É um passo importante para quem ama dirigir e, ao mesmo tempo, se preocupa com nosso planeta.