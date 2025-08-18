Geely apresenta Livan Smurf, microcarro elétrico de R$ 27 mil

A Geely, por meio da sua subsidiária Livan Auto, acaba de apresentar o Livan Smurf, um microcarro elétrico que promete ser uma mão na roda para o dia a dia urbano. Com suas linhas simpáticas e um tamanho compacto, ele vai competir no mercado chinês com outras estrelas do segmento, como o Wuling Hongguang Mini EV, o Chery QQ Icecream e o Bestune Pony.

O design do Smurf é um verdadeiro convite a um sorriso. A dianteira traz faróis que lembram grandes olhos, carinhosamente chamados de “Forest Spirit Eye”, e um para-choque prateado que dá a impressão de que o carro está sempre sorrindo. Nas laterais, as linhas são retas e elegantes, e ele oferece opções de pintura em dois tons, além de rodas de liga leve aro 14. Nada como encarar o trânsito com um carro que é, ao mesmo tempo, agradável aos olhos e funcional.

Ao abrir a porta, você perceberá que a simplicidade é a palavra-chave no interior do Smurf. Um painel com uma tela flutuante, um volante de dois raios e um seletor giratório de marchas tornam a experiência ao volante prática e intuitiva. Tem aquele toque de modernidade que os entusiastas apreciam, mas sem complicar a vida. E a paleta de cores para o interior? Disponível em Rosa Sakura, Cinza Castelo ou Verde Floresta, o que dá um charme especial.

Falando nas dimensões, o Smurf possui 3,1 metros de comprimento, 1,55 metros de largura e 1,61 metros de altura. O entre-eixos é de pouco mais de 2 metros, e o peso é de 815 kg. Com pneus 155/65R14 e freios ABS de série, ele promete não só ser ágil, mas seguro também. Para quem já andou em ruas apertadas, sabe como um carro menor pode fazer diferença na hora de estacionar!

Sob o capô, conta com um propulsor elétrico de 40 cv, que garante uma velocidade máxima de 100 km/h. A bateria, com capacidade de cerca de 17 kWh, promete uma autonomia de perto de 200 km no ciclo chinês CLTC. Ideal para quem precisa do carro para ir e voltar do trabalho ou até fazer aquelas pequenas corridas pelo bairro.

E sobre o preço, a boa notícia é que o Livan Smurf deve custar menos de 36 mil yuans, ou seja, cerca de R$ 27 mil. Isso o coloca como uma das opções mais acessíveis entre os microcarros elétricos urbanos. É uma ótima alternativa para quem quer um carro que combine economia e praticidade no trecho diário, sem complicar a vida.