Palmeiras derrota Botafogo e é vice-líder do Brasileirão Série A

O Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0 neste domingo (17) em uma partida realizada no estádio Nilton Santos, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o time sob o comando de Abel Ferreira chegou a 39 pontos e assumiu a vice-liderança da competição, ficando a quatro pontos do Flamengo, que é o líder. O Cruzeiro, com 37 pontos, ainda irá jogar contra o Mirassol na segunda-feira (18).
O gol da vitória foi anotado por Felipe Anderson no final do primeiro tempo, aos 44 minutos. Ele aproveitou um contra-ataque e conseguiu balançar as redes, resultado que se mostrou decisivo para a conquista dos três pontos. Durante a partida, o Botafogo, que permanece na quinta posição com 29 pontos, teve várias oportunidades, mas esbarrou nas defesas do goleiro palmeirense, Weverton, que garantiu o resultado positivo para sua equipe.
O segundo tempo foi marcado por um equilíbrio e alternância de chances para ambos os lados. Os goleiros, Weverton e John, se mostraram eficientes, evitando que os ataques culminassem em mais gols. O Botafogo ainda ficou com a impressão de um possível toque de mão de Gustavo Gómez em um lance com Savarino, mas a arbitragem não assinalou nada.
Com o fim do jogo, o foco agora se volta para a Copa Libertadores. O Botafogo irá enfrentar a LDU na próxima quinta-feira (21), às 19h (horário de Brasília), em Quito. Na partida de ida, o Botafogo venceu por 1 a 0. No mesmo dia, às 21h30, o Palmeiras terá como adversário o Universitario no Allianz Parque, em São Paulo, após já ter vencido o primeiro jogo fora de casa também por 1 a 0.
As duas equipes seguem agora se preparando para esses desafios na competição continental.