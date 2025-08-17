Vítima de queda de avião na Serra de SC é identificada

Um avião de pequeno porte caiu na tarde deste domingo (17) em Bom Retiro, na Serra Catarinense. O piloto da aeronave, José Germano Luchmann, de 61 anos, não sobreviveu ao acidente. Ele estava a caminho de Florianópolis, vindo de Lages, quando ocorreu a queda.

Germano era conhecido na região por ser o proprietário do Hotel Pontal, localizado em Palhoça, cidade onde estabeleceu o negócio em 1988. Além de empresário, ele era sócio da Associação Brasileira de Pilotos de Aeronaves Leves (Abul). Recentemente, ele residia em São José, na Grande Florianópolis, e compartilhava frequentemente em suas redes sociais fotos suas com aeronaves, refletindo sua paixão pela aviação.

O acidente aconteceu por volta das 17h10 em uma propriedade particular que possui uma pista de pouso. Além de Germano, uma mulher de 49 anos que estava na aeronave foi encaminhada para o hospital em estado grave.

Bom Retiro, o município onde ocorreu o acidente, possui aproximadamente 8,5 mil habitantes. As causas da queda ainda estão sendo investigadas, e mais informações devem ser divulgadas à medida que as autoridades apuram os detalhes do incidente.