Brasileiro ganha concurso da Triumph com Speed Twin 1200 customizada

A Triumph Speed Twin 1200, que ganhou uma carinha nova pelas mãos do brasileiro Teydi Deguchi, da Shibuya Garage em São Paulo, fez bonito e conquistou o primeiro lugar no Triumph Originals 2025. Essa competição é um verdadeiro clássico para os amantes de motos personalizadas, focando em projetos baseados na linha Bonneville. E acredite: a Gaijin, como a moto foi chamada, impressionou tanto no voto popular quanto com a avaliação de um júri internacional.

Se você curte as clássicas café racers, vai se identificar com o estilo sombrio e o acabamento artesanal dessa moto. Olhando para o tanque, dá até para perceber um mapa do Brasil, e ainda tem uma homenagem ao Ayrton Senna. A carenagem, por sua vez, vem com uma pintura em escamas e um vinco esculpido, mostrando toda a atenção aos detalhes que só um artista brasileiro poderia fazer.

Teydi não economizou na exclusividade. Ele revelou que cerca de 90% da construção foi feita à mão — não é à toa que ele já tem duas décadas de experiência customizando Bonnevilles. A ideia dele? Fazer com que a moto parecesse cheia de movimento e energia, mesmo parada. Ele quis que a Gaijin carregasse elementos da sua história e inspirações das belezas do Brasil.

Outra sacada bacana foi o ajuste na ergonomia e na ciclística. Os garfos dianteiros foram encurtados e a traseira rebaixada, o que dá uma postura mais esportiva e dinâmica. Isso não só deixa a moto mais agressiva na aparência, mas também é ótimo para quem gosta daquela sensação de velocidade, até quando está no sinal vermelho.

Além da equipe brasileira, o concurso contou com outros finalistas de países como França, Itália e Japão, todos apresentando suas interpretações da Bonneville. O júri esbanjou nomes de pesos, como Kengo Kimura, da Heiwa Motorcycle, e Steve Sargent, da Triumph Motorcycles.

Kimura, que deu à Gaijin a Marca de Excelência em Artesanato, elogiou o projeto. “É uma moto cheia de ideias e design, com detalhes lindamente trabalhados”, disse ele. Essa vitória não foi apenas uma medalha, mas sim um reconhecimento da técnica e da criatividade de Teydi Deguchi.

O Triumph Originals realmente valoriza a customização e a cultura das modern classics, mostrando como as motos da linha Bonneville equilibram tradição britânica e inovação moderna. E não podemos esquecer: a Gaijin é a única representante da América Latina a chegar ao TOP 5 desse concurso, provando que a criatividade brasileira é forte no cenário global. Que orgulho, hein?