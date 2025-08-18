Descubra a multa de trânsito mais alta do Brasil

O Código de Trânsito Brasileiro, ou simplesmente CTB, é aquele conjunto de regras que todo motorista deveria conhecer. A ideia aqui é manter a segurança nas estradas e, claro, evitar que a gente perca a paciência no trânsito. Mas além das regras, o CTB também tem multas bem pesadas para quem desrespeita essas leis.

As infrações são organizadas em quatro categorias: leve, média, grave e gravíssima. Para você ter uma ideia, as multas vão de R$ 88,38 até impressionantes R$ 293,47. E não podemos esquecer que além do valor, cada infração adiciona pontos à sua CNH, variando de 3 a 7. Ou seja, uma simples desatenção pode acabar saindo caro.

Uma das infrações mais caras do CTB é o bloqueio deliberado de vias. Se você já ficou preso em um engarrafamento por causa de barricadas desnecessárias, com certeza sabe o quanto isso é frustrante. De acordo com o Artigo 253-A, essa ação é considerada gravíssima e quem organizar um bloqueio pode se ver diante de uma multa astronômica. Para se ter uma noção, ela pode chegar até R$ 17.608,20! E se rolar reincidência em até 12 meses, o valor pode até dobrar.

Mas atenção, porque essa penalidade não fica só na questão financeira. Além da multa salgada, quem for pego nesse tipo de infração pode ter a CNH suspensa por um ano e o carro, claro, pode ser guinchado. Tem também as penalidades menores para quem só usa o veículo para causar um transtorno. Essas ainda assim podem chegar a R$ 5.869,40, não é pouca coisa.

E não pense que é só de carro que vive essa história de bloqueio. Pedestres também precisam ficar atentos. Se você já viu grupos fazendo eventos sem autorização e atrapalhando o trânsito, saiba que essas aglomerações também estão proibidas pelo CTB. Embora, na prática, seja mais complicado aplicar multas nesse caso.

E se você já recebeu uma multa? Calma, porque todas podem ser contestadas. Basta procurar os órgãos responsáveis, que podem ser municipais, estaduais ou federais. A regra aqui é simples: qualquer tipo de interrupção do tráfego deve ser autorizada. Caso contrário, quem se arrisca pode acabar pagando caro, tanto no bolso quanto nas dificuldades administrativas que vêm junto.

Fique sempre ligado nas regras e dirija com responsabilidade!