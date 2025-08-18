Jeep aposta em mais V8 nos SUVs após desafios com elétricos

Após uma fase em que tentou diversificar seus utilitários esportivos para modelos mais ecológicos, a Jeep parece estar voltando às suas raízes. Recentemente, a marca, que faz parte do grupo Stellantis, anunciou um retorno significativo ao uso de motores a combustão, especialmente no que já é um clássico: o motor Hemi V8. Esse movimento já tinha sido visto com a Ram, que trouxe o icônico motor de volta e está trazendo uma versão a combustão do Charger.

Bob Broderdorf, o CEO da Jeep, deixou claro que a marca está disposta a reintroduzir o Hemi V8 em mais modelos. A ideia é recuperar aquela sensação de desempenho que muitos amantes de carro lembram com carinho. É como se estivéssemos falando de um velho amigo que nunca deveria ter saído de casa, sabe?

Um ótimo exemplo disso é o Wrangler Rubicon 392. O plano original era aposentar esse motorzão de 6,4 litros e 470 cv no ano passado, mas o verão parece ter salvo o dia. O Rubicon 392 continua sendo o SUV mais potente da linha e, para muito entusiasta, o barulho e a potência do motor V8 são essenciais.

E não é só a Jeep que está ressurgindo nesse aspecto. A Ram já anunciou que vai trazer de volta o V8 na nova geração da 1500, com uma versão bruta do modelo, a 1500 TRX. A Dodge também resolveu manter a tradição e cortará a versão V6 do Durango, focando apenas nos motores Hemi a partir de 2026.

Sean Hogan, vice-presidente de um grupo de concessionárias na Califórnia, comenta que a reta final da era Hemi fez a marca perder um pouco do brilho. E é verdade: mesmo que o cliente não leve pra casa um V8, esses modelos atraem visitantes e movimentam as vendas.

A verdade é que a Jeep tem um histórico de potência com motores V8. Modelos como o Wagoneer e o Grand Cherokee já brilharam com potências que deixavam qualquer um com um sorriso no rosto. Quem não se lembra do Grand Cherokee Trackhawk, com seus impressionantes 717 cv?

Hogan acredita que picapes como a Gladiator ficariam incríveis equipadas com um V8, e o retorno do Trackhawk seria um grande sucesso. Para muitos no setor, um novo Grand Cherokee Trackhawk é visto como uma promessa que se venderia rápido, como pão quente. E aí, quem não ficaria animado com essa volta?

O retorno do Hemi marca um novo capítulo para a Jeep e seus fãs, que definitivamente têm muito o que comemorar. A expectativa é que essa decisão realmente ressoe entre os entusiastas e possa, quem sabe, trazer de volta não só os V8, mas toda a emoção que esses motores proporcionam.