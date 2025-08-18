XSports lidera audiência em São Paulo, supera a Gazeta

A nova rede de televisão brasileira, XSports, já está movimentando o cenário televisivo. Durante sua estreia na Grande São Paulo, que é a maior área de medição de audiência do Brasil, o canal atingiu 0,1 ponto no Ibope. Esse desempenho foi o bastante para ultrapassar a TV Gazeta e igualar-se à Rede Vida e à Aparecida. Além disso, a XSports ficou a apenas 0,1 ponto da RedeTV!, conseguindo alcançar o 4º lugar em alguns momentos de programação, posicionando-se atrás apenas de Globo, Record e SBT.

Um dos principais trunfos da XSports é um contrato com a ESPN, que garante a sublicença de vários campeonatos esportivos de grande relevância. Entre as competições que o canal transmitirá estão a Premier League, a LaLiga, a Série A da Itália, a Liga Portugal, a Copa do Rei, a Copa da Alemanha e o EFL Championship (segunda divisão inglesa). A emissora não se limita ao futebol, pois planeja exibir também uma gama diversificada de esportes que têm grande apelo entre os fãs.

Além do futebol, a programação da XSports incluirá importantes eventos de diferentes modalidades, como:

– Novo Basquete Brasil (NBB)

– Turkish Airlines EuroLeague de basquete

– Diamond League de atletismo

– Nascar Cup Series

– Ultimate Tennis Showdown (UTS)

– CEV Champions League de vôlei

– Legends Global Champions Tour de hipismo

Para reforçar sua presença no cenário esportivo nacional, a XSports contratou um time de especialistas compostos por jornalistas, narradores e comentaristas de renome. O elenco inclui figuras reconhecidas no jornalismo esportivo, como Mauro Beting, Gabriel Beting, Álvaro José, Dudu Monsanto, Bira NWB, Raí Monteiro, Danilo Castro, Rodrigo Lazarini, Antônio Marcos, Rodrigo Seraphim, Pedro Oliveira, José Neto, Lipe Paíga, Aldo Luiz, Cristian Baroni, Elaine Trevisan e Rodrigo Bitar.

Os interessados em saber mais sobre a programação e como sintonizar o canal podem encontrar todas as informações no site oficial da emissora.