Toyota Corolla Cross reestilizado na Europa tem preço maior

O Corolla Cross reestilizado chegou com tudo na Europa, e os preços foram revelados por lá. O SUV parte de € 36.990 (cerca de R$ 220 mil) na versão Comfort, um valor que, pasmem, é mais alto do que o praticado aqui no Brasil. Por aqui, o modelo começa em R$ 182.990 na versão XR e vai até R$ 219.890 na versão XRX Hybrid. E olha que é a primeira vez que vemos um caso em que um SUV sai mais barato no nosso mercado!

Esse carro, que já é um dos híbridos mais queridos tanto no Brasil quanto na Europa, ganhou um layout novo para dar uma valorizada no visual europeu. O que é curioso é que esta atualização global chegou primeiro por aqui antes de mercados mais tradicionais como o europeu e o norte-americano. As concessionárias na Europa estão ansiosas para receber o modelo a partir do segundo semestre de 2025.

Estilo Renovado

Nas versões híbridas, o design é bem semelhante nas duas regiões, com uma grade pintada e detalhes internos em colmeia. Contudo, as versões a combustão tomaram rumos diferentes. No Brasil, elas mantiveram o mesmo estilo do modelo híbrido. Já a versão GR-Sport por aqui aposta em uma grade mais robusta, centralizando seu emblema e chamando a atenção de quem curte um estilo mais esportivo.

Por outro lado, na Europa, a GR-Sport passou por uma repaginada mais intensa: as lanternas de LED ganharam um desenho exclusivo e a barra que conectava os faróis foi trocada por uma peça de plástico preto. Um detalhe que dá um ar mais moderno e agressivo ao conjunto.

Interior e Conectividade

Quem já passou bastante tempo dentro do Corolla Cross sabe que o interior é super bem pensado. Para o modelo europeu, a central multimídia de 10 polegadas e o painel digital estavam inicialmente disponíveis aqui. Dependendo da versão na Europa, o painel pode variar entre 7” e 10”.

Mas vamos falar da motorização: todos os modelos na Europa são híbridos. Tem duas opções: a primeira é um motor 1.8 a gasolina, similar ao nosso, porém com baterias melhoradas e entregando 140 cv. A outra configuração é um motor 2.0 com um sistema elétrico mais potente, que eles usam em modelos de categorias superiores. É aquela sensação boa de ter um motor disposto para encarar qualquer estrada, especialmente em uma viagem longa.

Assim, a evolução do Corolla Cross continua em alta, e ele se mantém como uma ótima opção para quem busca um SUV híbrido com estilo e eficiência, tanto aqui quanto lá fora.