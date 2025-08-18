Chevrolet comenta correia banhada a óleo do Onix 2026

O Chevrolet Onix 2026 chegou em julho trazendo um visual renovado e novas soluções para lidar com um problema que vem causando dor de cabeça aos motoristas: a correia dentada banhada a óleo. Apesar de ser mais durável em teoria, esse componente virou alvo de críticas ferozes nas redes sociais, afetando a reputação do carro.

Desde 2024, quando o motor completou cinco anos no Brasil, as críticas só aumentaram. O que não falta é meme e comentário irônico sobre a correia, com um monte de emojis de bomba e risadas. Isso levanta a suspeita de que muitos dos comentários são automáticos. Quem já rodou por muito tempo na estrada entende como é chato ter um carro mal falado!

A Chevrolet se defende dizendo que os relatos de problemas reais são poucos. Apenas 3% dos atendimentos em pós-venda mencionam a correia dentada, algo bem dentro da média para esse tipo de peça. Mesmo assim, o assunto tomou conta das redes como uma epidemia.

Mas há novidades: a correia agora tem um reforço em fibra de vidro e teflon, aumentando sua resistência, mesmo em casos de uso de óleo inadequado, um problema que muitas vezes afeta os carros no Brasil. E sim, a recomendação de lubrificante é sempre o AC Delco com certificação Dexos 1 Gen 3, então fica ligado!

A polêmica aumentou quando surgiram relatos sobre entupimentos nos dutos de óleo, que podem causar falhas no motor ou até problemas nos freios. Para acalmar os ânimos, a Chevrolet ampliou a garantia da correia para 240 mil km, retroativa aos carros fabricados desde 2020 com esse motor. Um alívio para quem já estava preocupado!

Quando comparada à correia seca, que precisa ser trocada a cada 60 mil km, a nova correia banhada a óleo dura de quatro a cinco vezes mais. E o melhor: reduz ruídos e vibrações, deixando o motor mais suave. Já a corrente metálica, que é usada em outros lugares, acaba sendo mais pesada e barulhenta.

No fundo, essa correia banhada a óleo pode ser bem eficiente e auxiliar no desempenho do motor, mas o estigma de fragilidade ainda persiste. Para que o Onix recupere sua popularidade e volte a ser uma das estrelas das vendas, a Chevrolet vai precisar fazer mais do que um visual novo. Convencer o público de que essa correia não é um problema será um passo fundamental.

Apesar das melhorias, as críticas online continuam. Percebi que muitos comentários vêm de perfis sem foto e até em idiomas diferentes, levantando suspeitas sobre automação nas críticas. A própria GM admitiu que apenas 3% das reclamações mencionavam a correia, mas nas redes sociais o assunto virou o centro das atenções. É aquele dilema: como lidar com a imagem?