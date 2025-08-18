Preços e detalhes técnicos dos veículos no Fipe Carros

O Caoa Chery Tiggo 7 Sport 2026 já está nas lojas, e vem com uma boa notícia: com um preço reduzido em R$ 7 mil. Agora, é possível levar para casa esse SUV médio a partir de R$ 139.990, o que faz dele uma opção atraente em comparação com a concorrência. Para quem está de olho em outros modelos, saiba que o Toyota Corolla Cross parte de R$ 182.990 e o Jeep Compass Sport a partir de R$ 169.990.

Sob o capô, o Tiggo 7 mantém seu motor 1.5 turbo, que entrega 150 cv e um torque de 21,4 kgfm. Esses números são ótimos para quem precisa de um carro que responda bem nas ultrapassagens ou nas subidas mais íngremes. O câmbio CVT, que simula nove marchas, ajuda a tirar aquele melhor desempenho em qualquer situação.

O desempenho do Tiggo 7 nas vendas é um ponto que merece destaque. Em julho, ele emplacou 3.721 unidades, representando um crescimento de 43,7% em relação ao mês anterior. Ao todo, já são 17.904 unidades vendidas de janeiro a julho. Isso mostra que o modelo tem conquistado seu espaço no mercado.

E quem não gosta de um porta-malas espaçoso? O Tiggo 7 apresenta um porta-malas de 525 litros, superando os 476 litros do Compass e os 440 litros do Corolla Cross. Além disso, o espaço interno é bem generoso, com um entre-eixos de 2,67 metros, o que garante conforto para todos os passageiros.

Equipamentos de série do Caoa Chery Tiggo 7 Sport 2026

Agora vamos falar das tecnologias que tornam o dia a dia ao volante mais prático. O Tiggo 7 Sport 2026 vem equipado com botão Start/Stop para partidas sem chave, uma câmera de ré com guias dinâmicas e um carregador de celular por indução. A central multimídia touchscreen de 10,25” com integração ao Android Auto e Apple CarPlay é um ótimo complemento.

Os faróis têm acendimento automático e regulagem elétrica de altura, além de um painel de instrumentos LCD de 12,3” que traz todas as informações na palma da sua mão.

Segurança e Conforto

Em termos de segurança, o Tiggo 7 está bem equipado com airbags frontais, laterais e de cortina, além de assistentes para partidas em aclives e descidas. O controle eletrônico de estabilidade e os freios a disco nas quatro rodas garantem que a dirigibilidade seja sólida e segura. O modelo ainda conta com cintos de segurança traseiros de três pontos e uma variedade de itens que trazem tranquilidade na hora de pegar a estrada.

No conforto, o Tiggo 7 surpreende. O ar-condicionado é digital eletrônico, e o banco do motorista tem seis ajustes elétricos, com regulagem lombar. O banco traseiro tem um apoio de braço central e porta-copos, algo que faz toda a diferença para viagens longas com a família ou os amigos.

Ficha Técnica do Caoa Chery Tiggo 7 Sport 2026

Vamos dar uma olhada na ficha técnica para entender melhor o que esse SUV tem a oferecer:

Especificação Detalhe Motor 1.5 Turbo Câmbio CVT Tração Dianteira Potência 150 cv a 5.500 rpm (Etanol) Torque 21,4 kgfm a 1.750 rpm (Etanol) Consumo – Cidade 8,1 km/l (Etanol) / 11,1 km/l (Gasolina) Consumo – Estrada 8,5 km/l (Etanol) / 11,2 km/l (Gasolina) Comprimento 4.500 mm Largura 1.842 mm Altura 1.705 mm Entre-eixos 2.670 mm Tanque de combustível 51 litros Porta-malas 525 litros Peso Líquido 1.466 kg Carga Útil 422 kg Rodas e Pneus Liga leve, 225/60 R18 (dianteira e traseira) Garantia total 60 meses

O Caoa Chery Tiggo 7 Sport 2026 combina preço competitivo, bom espaço e equipamentos que realmente fazem a diferença. Se você está pensando em um SUV prático e completo, esse pode ser o modelo ideal para você.